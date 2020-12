Ian McKellen, o Gandalf de 'O Senhor dos Anéis', é vacinado contra a Covid-19 no Reino Unido

Sir Ian McKellen, intérprete do mago Gandalf na franquia 'O Senhor dos Anéis', foi vacinado contra a Covid-19. O britânico, que tem 81 anos, estava no grupo de risco para receber o imunizante contra a doença no Reino Unido. A primeira dose foi tomada por ele na quarta-feira (16).

"É um momento especial. Realmente espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal", escreveu o artista em publicação no perfil do National Health Service (NHS), rede de saúde do país. Mckellen foi vacinado no Queen Mary’s University Hospital de Londres.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020

Em entrevista após o momento no hospital, o ator também falou sobre a adesão da população à campanha de vacinação.

"Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque teve vacinações anteriores. A adesão entre a geração mais velha será de 100% – deveria ser – porque você está tomando não apenas para você mesmo, mas pelas pessoas de quem está próximo – você está fazendo a sua parte pela sociedade”, acrescentou.