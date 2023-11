Homenagem a Alcione e mais: cantora Regina Marrom celebra 30 anos de carreira em show comemorativo

Para celebrar três décadas de uma carreira festejada por amantes da noite fortalezense, a cantora cearense Regina Marrom faz show gratuito neste sábado (4), a partir das 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Trata-se de um verdadeiro passeio por canções que ganharam ainda mais força na voz e presença marcantes da artista. Um nome, em especial, será privilegiado no momento: o de Alcione, uma das grandes referências para Regina.

“Ela é uma estrela, gente”, disse a mestra após ouvir Regina Marrom cantar “A Loba”, um dos maiores sucessos da carreira da maranhense. Composições como essa estarão no show “Regina Marrom e banda: 30 anos de música".

O cancioneiro será composto por tudo aquilo que formou a artista, indo de Fafá de Belém e Gal Costa a Maria Bethânia, Ângela Maria e Nana Caymmi.

Trajetória autodidata

Mais da metade da vida de Regina Marrom é dedicada à música. Influenciada pelo tio Rubens, conheceu cedo a Música Popular Brasileira. Para incentivar a menina de voz grave e marcante, o parente prometia que a levaria pra cantar no programa Irapuan Lima, sucesso na década de 1980.

A promessa não foi cumprida, mas serviu de guia para o caminho que, sem perceber, Regina já começava a trilhar. Sozinha, aprendeu a tocar teclado, observando os músicos da igreja, ainda na adolescência. As canções ela tirava de ouvido.

Legenda: Atualmente, Regina tem agenda fechada com dois bares na cidade; nos outros dias, se dedica a eventos privados e ao estudo da música Foto: Divulgação

Assim, por 17 anos, foi atração fixa no tradicional restaurante Docentes & Decentes, que marcou época em Fortaleza. Atualmente tem agenda fechada com dois bares na cidade. Nos outros dias se dedica a eventos privados e ao estudo da música. Tocar o que o público quer ouvir é prioridade pra artista.

Além da carreira solo, Regina formou, há 10 anos, uma banda de samba de raiz, Authênticos do Samba. Ser eclética é outra marca que a artista carrega, possibilitando que ela cante e toque um repertório que se adapta a várias linguagens, indo do pop, passando pela MPB, chegando ao brega e ao clássico.



Serviço

Show "Regina Marrom e banda: 30 anos de música"

Neste sábado (4), às 19h, no CCBNB (Centro Cultural Banco do Nordeste) - Rua Conde D'eu, 560, Centro. Entrada franca. Mais informações nas redes sociais do CCBNB Fortaleza e de Regina Marrom