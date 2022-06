Hoje é dia de The Beatles em Fortaleza; confira programação no Cineteatro São Luiz

Liverpool no Ceará. Em dois fins de semana, o legado de uma das maiores bandas de todos os tempos desembarcará no Cineteatro São Luiz. Canções do Beatles poderão ser conferidas no equipamento neste domingo (26) e no próximo, 3 de julho. São diferentes grupos no palco, embora a mesma reverência ao emblemático quarteto inglês.

O primeiro show é comandado pela banda Rubber Soul, a partir das 18h. Intitulada “Tributo: Let It Be 50 anos”, a apresentação passeará pelas músicas do álbum “Let It Be” – última produção original lançada pelos Beatles, em maio de 1970. O disco também carrega o nome de uma das canções mais famosas do grupo.

A Rubber Soul é formada pelos músicos Kildare Rios (baixo, piano e voz) e Eduardo Neves (guitarra, violão e voz), além dos novos integrantes – Sérgio Salles (bateria, VST e voz) e Bruno Nogueira (guitarra, violão e voz).

O conjunto nasceu em 1991 objetivando animar as festas de fã-clubes dos Beatles em Fortaleza. Em pouco tempo, começou a receber convites de bares, restaurantes e festas, tornando a agenda da banda sempre concorrida. Até hoje, não parou mais de se apresentar em palcos importantes, fazendo mais de seis mil shows e apresentações em vários espaços.

Entre eles, estão Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará, na festa tradicional de final de ano do programa Frequência Beatles, da Rádio Universitária de Fortaleza; e palcos consagrados, a exemplo do Theatro José de Alencar, Anfiteatro Dragão do Mar e Praça Verde.

“George Harrison em Blues”

No dia 3 de julho, por sua vez, abrindo o mês das férias, acontece a homenagem ao ex-beatle George Harrison. As músicas são da obra dele gravada com o quarteto de Liverpool e também da carreira solo. “George Harrison em Blues” ocupa o palco às 18h.



Aqui, grandes nomes da cena blues cearense – os guitarristas Felipe Cazaux, Roberto Lessa e Cláudio Oliveira e o baterista Marcelo Holanda – e músicos de destaque de bandas cover de Beatles atuantes em Fortaleza, a exemplo do guitarrista Eduardo Neves, da Rubber Soul; o tecladista Marcio Holanda e o contrabaixista Renan Elias, ambos da banda Sargento Pimenta, protagonizarão os momentos.

Legenda: Clássicos assinados por George Harrison, a exemplo de “Give me love”, “My sweet Lord” e "Beware of darkness” estarão no repertório do show Foto: Divulgação

Idealizador e produtor do projeto, o compositor Dalwton Moura completa o time no violão de aço. O show celebra a trajetória do Beatle que, em fevereiro de 2023, chegaria aos 80 anos. George se despediu em 29 de novembro de 2001, vítima de um câncer, após deixar uma obra vasta e diversificada.

O público conferirá novos arranjos, tecidos coletivamente pelo grupo mencionado, para clássicos como “I want to tell you”, “Give me love”, “My Sweet Lord”, "Beware of darkness”, “Bangla Desh”, “Wah Wah”, entre outros. Os cantores do grupo – Eduardo Neves, Felipe Cazaux, Marcio Holanda, Cláudio Oliveira, Renan Elias e Roberto Lessa – se revezarão no vocal principal a cada faixa.

Outros destaques são “Love comes to everyone” (de 1979, conhecida no Brasil por meio da versão gravada por Zizi Possi); “Cheer down” (parceria com Tom Petty, presente na trilha do filme “Máquina Mortífera”, de 1989) e “Cockamamie Business”, gravada para a coletânea “The Best of Dark Horse”, de 1989, entre outras surpresas.



Serviço

Shows em homenagem aos Beatles

Rubber Soul Beatles - Tributo: Let It Be 50 anos

Neste domingo (26), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia entrada) | Os ingressos estão à venda no site Sympla e na bilheteria física do São Luiz. Classificação Indicativa: Livre

George Harrison em Blues - Homenagem a George Harrison, dos Beatles à Carreira Solo

Domingo (3), às 18h, no Cineteatro São Luiz. Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia), à venda no site Sympla e nas bilheterias do Cineteatro São Luiz. Necessária comprovação de vacinação completa