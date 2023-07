Herança de Gal Costa pode ser afetada se filho da cantora reconhecer união estável da mãe; entenda

Gabriel Costa, filho de Gal Costa que completou 18 anos recentemente, foi chamado pela Justiça de São Paulo para reconhecer se havia união estável entre a cantora e a viúva Wilma Petrillo. Anteriormente, a Defensoria Pública havia se manifestado contrária à confirmação do relacionamento. O reconhecimento da união estável pode definir a partilha da herança de Gal. As informações são do portal g1.

Em janeiro deste ano, Wilma pediu a guarda de Gabriel, que ainda era menor de idade, e solicitou a abertura de inventário e reconhecimento de união estável pós-morte.

Após o novo pedido, a Justiça informou que seria necessário um posicionamento da Defensoria, pois Wilma não teria apresentado “suficiente documentação comprobatória da alegada união estável”.

No documento, Petrillo argumentou que Gabriel, desde pequeno, convive em harmonia com ela como se fosse sua mãe.

De acordo com a publicação, a Justiça de São Paulo, perante o histórico de pedidos, solicitou, no último dia 19, que Gabriel, na condição de pessoa maior de idade, fizesse uma declaração de forma expressa, em "concordância de próprio punho e com firma reconhecida em cartório", quanto ao reconhecimento da "união estável supostamente havida" entre Wilma e Gal, o que pode afetar a divisão da herança da artista.

Dívidas

Segundo informações do jornal O Globo, a empresa Brazip Telhas Zipadas do Brasil LTDA iniciou a cobrança de quase R$ 40 mil em uma ação contra o espólio da cantora Gal Costa por uma obra realizada em 2022.

A empresa informou que foi contratada para a reforma do imóvel da artista, incluindo a renovação do telhado, no bairro Jardim Europa, em São Paulo.

Segundo a Brazip, apenas a primeira parcela foi paga. Uma notificação extrajudicial foi enviada aos representantes do espólio, agora em junho, mas não houve resposta. Na ação, é solicitado que a Justiça condene os herdeiros para o pagamento de toda a dívida.