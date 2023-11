Guitarrista pede doações para tratamento de Mingau, do Ultraje a Rigor

O guitarrista do Ultraje a Rigor, Marcos Kleine, pediu doações para custear o tratamento médico do parceiro de banda, Mingau. O pedido foi publicado nesta sexta-feira (10), no Instagram. O baixista está internado desde o dia 2 de setembro, após ser baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro.

"O começo dessa história muitos já devem saber: em 2 de setembro Mingau voltava pra São Paulo quando, ao passar por Paraty, foi baleado na cabeça. Em estado grave e transferido pra capital paulista, enfrentou duas grandes cirurgias em questão de dias. Sua vida ficou por um fio. A comoção foi geral", escreveu.

Conforme Marcos, houve uma comoção geral pelo caso. "Família, amigos, fãs... E até quem nem sequer conhecia o baixista do Ultraje a Rigor, um cara com jeitão de moleque, de sorriso fácil e coração de ouro, passou a vibrar por sua recuperação", afirmou ainda.

Marcos Kleine Amigo de Mingau "Depois de dois meses na UTI, está em condições de partir pra reabilitação. Ele evoluiu bastante nesse tempo, e tem muito mais que progredir, pra poder voltar a fazer o que mais gosta: tocar, tocar... E estar em contato com a natureza".

"Agora também é a hora de acertar as contas com a equipe de neurologistas que o acompanha desde a cirurgia. Como os familiares não conseguem arcar com todas as despesas não cobertas pelo plano de saúde, abrimos uma vakinha pra quem puder colaborar na construção de um final feliz pra essa história", acrescento.

Doação para custear tratamento médico

Para contribuir, é possível doar por meio da chave de pix: 4212430@vakinha.com.br