Grupos teatrais refletem sobre município de Maracanaú em experimento cênico

Incidentes envolvendo dois monumentos religiosos em Maracanaú são oponto de partida para o experimento cênico “Dormem os Antigos Santos de Pés Feridos”, produção realizada a partir do intercâmbio entre companhias teatrais de Fortaleza e da cidade da Região Metropolitana. O resultado desse trabalho será transmitido ao vivo nesta sexta-feira (14), às 20h, no YouTube.

Os grupos teatrais Cangaias, Paralelo e Teatro Máquina lançam questões sobre território, cidade e suas narrativas no experimento. Reflexões impulsionadas pela destruição da estátua de São José, localizada na Praça da Estação em Maracanaú, ocasionada por um raio, e do monumento de Padre Cícero, também no município, que se deteriorou pela ação do tempo.

O investimento público em estátuas, por exemplo, levou as companhias teatrais a questionarem questões políticas e sociais relacionadas à formação da cidade de Maracanaú. Questiona-se o dinheiro investido na construção dessas figuras religiosas “sem um diálogo mais direto com a cidade até pra decidir se é um investimento que também interessa o restante da população”, explica a atriz e produtora do grupo Cangaias, Gabi Gomes.

“Nesse experimento tomamos esses incidentes como situação histórica exemplar para refletir sobre o que e como se tem realizado intervenções nas cidades, e como Maracanaú também é marcado pelas diferentes gestões que lhe transformam sem necessariamente integrar história, memória e cidade”, detalha Fran Teixeira, diretora e artista do Teatro Máquina.

A produção cênica articula a experiência dos incidentes com as formas de descrever de cada artista, que se expressam sobre o lugar onde ele vive e cria a partir das imagens de Maracanaú.

“O experimento é composto do que estamos chamando de sete células. Nelas agrupamos alguns desses materiais produzidos no processo e também fomos descobrindo relações entre esses materiais e as possibilidades que a plataforma virtual que estamos trabalhando oferece”, diz Fran Teixeira.

Encontro virtual

Todo o processo de construção do experimento, do início dos ensaios à apresentação, acontece por intermédio das plataformas digitais. Os artistas se encontram nesta seja a partir de uma ferramenta de videoconferência, e o resultado das discussões propostas por eles nessa reunião será transmitido ao vivo pelo YouTube.

“É um experimento que dialoga muito com os recursos das plataformas digitais, utilização de imagens, de áudios, a gente vai costurando as cenas com imagens dos monumentos, com experimentações a partir de uma criação nossa, uma criação textual que é coletiva e colaborativa”, detalha a produtora Gabi Gomes.

O experimento “Dormem os Antigos Santos de Pés Feridos” é uma iniciativa do projeto ‘Da Cena – Interlocução entre saberes e fazeres teatrais’, que proporcionou um espaço de formação e intercâmbio entre artistas, pesquisadores e educadores residentes na Região Metropolitana de Fortaleza, no Vale do Jaguaribe e na Região Norte do Ceará, entre os meses de fevereiro e abril.

“Pra mim, foi uma experiência muito rica principalmente nesse período que a gente tá vivendo de isolamento e distanciamento. Fica mais difícil de dialogar com outros artistas e grupos. É um trabalho que muitas vezes pode se tornar solitário, mas foi muito importante apra promover um encontro entre companhias diferentes que provavelmente não realizariam tão cedo um trabalho juntas se não fosse esse projeto”, completa a atriz do grupo Cangaias.

Serviço

“Dormem os Antigos Santos de Pés Feridos”

Sexta-feira (14), às 20h, no YouTube do canal da Companhia Prismas de Artes. Gratuito.