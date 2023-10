Grupo de dança que transformou vidas de crianças em vulnerabilidade social celebra 20 anos no TJA

Era 1995 quando, ainda adolescente, Marcelo Mota, 40, saía do lado da mãe em Camocim, há 357 km de Fortaleza, para se juntar ao pai na Capital. A travessura da vez era tentar uma vida de mais oportunidades. O mundo que conheceu, no entanto, foi o avesso do esperado. “Meu pai era alcoólatra e muito violento, eu só ia para casa dormir. Durante o dia, ficava ‘perambulando’ por aí” até que conheceu um trabalho social e artístico que acontecia no jardim do Theatro José de Alencar.

Hoje, Marcelo é artista e professor. Neste domingo (8), ele se apresenta no palco principal do TJA com o espetáculo “Imaginário - A festa do povo”. A montagem celebra os 20 anos da Cia de Dança Estrelas da Rua, que transformou a vida de várias crianças e adolescentes.

O Grupo, que fomenta o folclore e a cultura popular, foi criado em 2001, como uma extensão da Associação de Solidariedade aos Meninos e Meninas de Fortaleza - a Casa de Andaluzia. Em meados dos anos 90, educadores sociais faziam uma busca ativa por crianças e adolescentes em situação de rua no centro da cidade e, embora Marcelo tivesse um lar, foi um dos que ouviram o chamado para a arte. Dali em diante, o jardim do TJA virou palco principal para oficinas de coco, xote, frevo, maracatu, manêro pau, arte circense e outras expressões folclóricas.

Intercâmbio de realidades

A arte dos meninos e meninas encantava quem passava pelos arredores do famoso teatro em Fortaleza, quando saltou aos olhos de um grupo de pedagogos e assistentes sociais espanhóis. Eles passaram um mês inteiro acompanhando o projeto e começaram a ventilar a possibilidade de levar as crianças à Europa. “Não levamos muito a sério, mas um tempo depois veio o convite. Ao todo, foram 12 viagens à Espanha, Portugal e Peru onde compartilhamos a realidade de nossos jovens e, claro, mostramos nosso folclore”, conta a fundadora e diretora da Cia, Regina Mesquita.

Legenda: Registro de uma das primeiras apresentações do grupo, que começou a se reunir no jardim do Theatro José de Alencar Foto: Divulgação

À época, o projeto tinha parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica) e com o Movimento de meninas e meninos de rua, que não atua mais na cidade. Foram as viagens internacionais que ajudaram o grupo a adquirir um local para a sede. Atualmente, a Casa de Andaluzia forma os jovens da comunidade onde está localizada, no bairro Benfica, com cursos sobre corte e costura, estilismo e moda.

Marcelo Mota, aliás, é um dos professores. “Eu sou tão grato por como as coisas se deram no meu destino, que nada mais justo que eu oferecer de volta às crianças e adolescentes de hoje o que aprendi. Sem essa mudança na minha vida, eu poderia estar agora na criminalidade, ou até mesmo sem vida”, destaca o artista e professor. Ele também nunca deixou de integrar o grupo como dançarino.

Das tardes no jardim ao palco principal

Não era uma tarefa fácil convencer os meninos e meninas em situação de rua a passarem a tarde aprendendo algo novo. “Para eles, naquela idade, há uma certa magia na rua, que é viver sem disciplina ou complicação alguma. Mas eles não percebem que ela também é carregada de perigos. E aí a gente tentava mudar essa vontade de estar na rua com um ‘vamos aqui fazer uma oficina de perna de pau’, envolvendo eles a seguir outro caminho. De repente, aquelas crianças passaram a amar o que estavam aprendendo", recorda a fundadora.

O grupo do espetáculo que sobe ao palco do TJA neste domingo é formado por diversas gerações desses jovens.

O espetáculo é a junção de várias linguagens artísticas, fruto das pesquisas realizadas pela Cia durante as viagens, e buscam tecer, junto ao público, um conjunto de memórias e imaginários da história. A apresentação divide-se em dois atos, sendo o primeiro momento uma mescla entre as andanças e a influência espanhola, passando pelas vivências latino-americanas, para então, no segundo ato, celebrar a cultura popular, retornando às raízes cearenses feita de baião, coco, xote, e daquele famoso arrasta-pé acompanhado de um regional pé de serra. Tradicionalidade é o que não vai faltar.

