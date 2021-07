Gratuito, projeto 'Tarde com Arte' é atração para toda a família no Espaço Cultural Unifor

Uma oportunidade para quem busca programação cultural neste mês das férias. No próximo sábado (24), às 16h, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, volta a sediar o "Tarde com Arte". Realizado pelo Grupo Mirante de Teatro Unifor, o projeto é gratuito e apresenta o universo das artes plásticas por meio da contação de histórias.

Crianças, jovens e adultos terão acesso a conteúdo educativo e lúdico, capaz de adentrar o legado de mestres da arte. A ação se repetirá semanalmente, todos os sábados, no mesmo horário. Nesta primeira edição, acontecem as performances "Azul" e “Um Samba para Portinari”.

Legenda: Com texto de Aretha Karen, "Azul" adentra legado do cearense Antonio Bandeira Foto: Ares Soares

Em “Azul”, o ator Anderson Barreto ilumina a obra do pintor e desenhista cearense Antonio Bandeira (1922-1967). Em seguida, “Um Samba para Portinari” traz o mergulho do ator Ildo Mota na vida de Candido Portinari (1903-1962).

Obras de Bandeira e Portinari que integram a exposição “50 Duetos – Fundação Edson Queiroz 50 anos”, em cartaz no Espaço Cultural Unifor, também inspiram a contação destas trajetórias.

Segurança em cena

O “Tarde com Arte” retorna presencialmente após o hiato causado pela pandemia. Para seguir todos os protocolos de biossegurança, acontece em local amplo e aberto, com distanciamento social entre os presentes, limitação no número de espectadores e uso obrigatório de máscaras.

Hertenha Glauce Diretora do Grupo Mirante de Teatro Unifor Estamos muito felizes de poder retomar atividades com o público, com os cuidados necessários, para que público e atores se sintam seguros para estar ali.

A própria formatação das duas montagens é pensada no quesito da segurança. "Não haverá contracenação entre atores. São solos. Um contador por história. A cada sábado, duas histórias”, destaca Hertenha.

Educação pelo teatro

O "Tarde com Arte" adentra a biografia e obra de grandes artistas para crianças. Interessa educar e ampliar a visão do público cearense quanto à produção e vida destes celebrados artistas.

Durante a pandemia, o projeto precisou se adaptar para meios digitais, sendo gravado e transmitido pela TV Unifor e no formato podcast. Mesmo sem atividades presenciais com o público, o Grupo Mirante de Teatro Unifor manteve-se ativo durante todo o processo de isolamento social.

"Mostra Repertórios", Quarentena Cultural, "Mirante indica", "Enquanto Espero..." e "A Arte que me Toca" foram algumas das atividades virtuais realizadas neste período. Em 2021, o grupo completa 37 anos de atuação e escreve um novo capítulo nessa jornada.

"Trabalhamos mais do que se tivéssemos no presencial. Escolhemos 'Tarde com Arte' e outras cinco novas apresentações estão sendo montadas. Esse retorno é gradual e cuidadoso, finaliza Hertenha Glauce.

Serviço

Projeto “Tarde com Arte”, do Grupo Mirante de Teatro Unifor

Quando: aos sábados, às 16h

Onde: hall térreo do Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz)

Acesso gratuito.