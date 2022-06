Gratuito, Encontro Mestres do Mundo movimenta a cultura popular em Fortaleza, Quixadá e Juazeiro

Um momento único de contato com os saberes tradicionais do povo cearense. O XIV Encontro Mestres do Mundo inicia nessa terça-feira (7) e conta com programação gratuita em Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte. Durante seis dias, o evento reúne apresentações artísticas, feiras, exibição de filmes e intercâmbios culturais com os Mestres da Cultura.

Para 2022, o tema escolhido foi "Tesouros de Gilmar, madeira matriz", que homenageia a memória do professor e pesquisador Gilmar de Carvalho (1949 – 2021). Ao todo, participam 69 Mestres e Mestras da Cultura vivos, 13 grupos e 3 coletividades. São nomes reconhecidos como detentores dos saberes da cultura popular tradicional e do patrimônio imaterial do Estado do Ceará.

O Encontro Mestres do Mundo acontece na rede pública de equipamentos culturais do estado, como a Biblioteca Pública, Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Casa de Saberes Cego Aderaldo e Vila da Música. "É um encontro de experiência artística, cultural e educativa que movimenta as artes e ofícios desses senhores e senhoras, guardiões de saberes e de memórias ancestrais, ao tempo que são artistas contemporâneos", descreve, em nota, o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba.

Tesouros vivos

Na capital cearense, o primeiro dia de atividades conta com o Seminário Interdisciplinar de Patrimônio Cultural Imaterial. A transmissão acontece via canal de YouTube da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). Na quarta-feira (8), às 10h, o Mestres do Mundo realiza, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, a exposição “Gilmar de Carvalho e seus tesouros”.

Legenda: Reisado dos Irmãos, da cidade de Juazeiro do Norte no Ceara Foto: Fabiane de Paula

Em cartaz até 30 de julho, a mostra conta com xilogravuras, cordéis e os livros de Gilmar de Carvalho. A exposição contará com a presença do Mestre João Pedro do Juazeiro. Na sequência, a atividade inclui a Oficina “Xilo e Cordel – Conexões possíveis entre cultura popular e literatura”, realizada das 13h às 17h, com o Mestre João Pedro e a educadora e cordelista Julie Oliveira.

Ainda na quarta-feira, o Cineteatro São Luiz apresenta “Entre Rabecas e violeiros, o litoral entra na dança”, inspirada na obra de Gilmar de Carvalho. A atividade contará com apresentações da Mestra Ana da Rabeca, dos Mestres Violeiros Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre, do Mestre Hugo e do Coco da Majorlândia, além da exibição do MiniDoc:" Dona branca e sua cerâmica do Ipu", de direção de Esaú Pereira e Lourdes Macena.

"Estamos homenageando o nosso querido Gilmar de Carvalho, professor e pesquisador que teve e tem um papel vital nas políticas culturais cearenses, em especial, a cultura popular e tradicional. Mais do que pesquisador, o Gilmar era amigo afetivo e presente na vida de muitos mestres e mestras da cultura", defende Fabiano Piúba.

Legenda: Professor e pesquisador Gilmar de Carvalho (1949 – 2021) Foto: Salvino Lobo

Quixadá e Cariri

Na quinta-feira (9) o evento se despede de Fortaleza, com atividades para todos os públicos realizadas no Theatro José de Alencar, das 15h às 21h. A "Roda Semente" (voltada para o público infantil) promove o encontro com os mestres e Brincadeira de Bonecos, Cassimiro Coco, bois e reis mirins.

Legenda: Grupo de Reizado Boi Paz no Mundo Foto: Fabiane de Paula

Na sequência, ocorre a Roda dos Mestres e o Ritual “Velho amigo”, com Mestres Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre. No turno da noite, também no jardim transformado em arena dos Mestres e Mestras, ocorre o Tirinete com apresentações dos grupos e coletividades como o Toré com os Jenipapo-Kanindé, o Coco de Iguape, o Zé Pio e Boi Ceará, o Maracatu AZ de Ouro e as atividades de Parahyba & Cia. Bate Palma.

No dia 15/6, das 8h às 12h, será a vez de Quixadá receber o XIV Encontro Mestres do Mundo. Nessa fase do evento estão reunidos os mestres do Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Sertões de Canindé e Maciço de Baturité. A última parada do Encontro Mestres do Mundo será realizada nos dias 17 e 18/06, no município de Juazeiro do Norte, Região do Cariri.

Legenda: Em 2019, Sobral teve o Reisado dos Irmãos, da cidade de Juazeiro do Norte no Ceara. Na imagem, Mestre Antonio Foto: Fabiane de Paula

A programação do primeiro dia incluirá atividades no Quilombo dos Souza, em Porteiras. O último dia do evento reunirá apresentações do Congo de Milagres – Mestre Doca Zacarias, do Reisado Guerreiro Nossa Senhora Aparecida, do Coco da Mestra Marinez e Maria de Tiê, além da Roda dos Mestres, apresentações do Coco das Batateiras do Crato, Reisado dos Irmãos, da Banda Cabaçal Santo Expedito e o Cantando Marias.

Serviço

XIV Encontro Mestres do Mundo. De 7 a 18 de junho em Fortaleza, Quixadá e Juazeiro do Norte. De 09h às 21h. Programação completa aqui. Inscrições para mesas e oficina de xilo e cordel aqui.

Programação do Encontro Mestres do Mundo

Fortaleza

Terça-feira (07/06)

09h: Abertura – Fala da Curadoria

Exibição do MiniDoc Mestres do Mundo

Mesa I – Patrimônios Indígenas no Ceará

9h30: Antônia Kanindé (Kanindé / Aratuba)

10h15: Heraldo Preá/Museu Indígena Jenipapo-Kanindé

(Jenipapo – Kanindé /Aquiraz)

11h: Debate/Mediação – Prof. Me. João Paulo Vieira Neto (Instituto Cobra Azul)

Quarta-feira (08/06)

14h: Exibição do MiniDoc Mestres do Mundo Mesa III – Experiências da patrimonialização no Cariri

14h15: Alemberg Quindins (Fundação Casa Grande – Nova Olinda) – Museus Orgânicos dos Mestres na Candidatura da Chapada do Araripe à Patrimônio da Humanidade

15h: Josier Ferreira (URCA, Escola de Saberes – Barbalha) – Ações de Educação Patrimonial da Festa do Pau da Bandeira

de Santo Antônio de Barbalha

16h15: Debate/Mediação – Profa. Ma. Cristina Holanda (Coordenadora da Copam/ Secult CE)

17h: Encerramento

Quarta–feira (08/06)

10h: Abertura da exposição “Gilmar de Carvalho e seus tesouros”. Local: BECE (Biblioteca Pública Estadual do Ceará). Período expositivo: 8 de junho a 30 de julho

13h às 17h: Oficina de Xilo e Cordel – Conexões possíveis entre cultura popular e literatura com Mestre João Pedro do Juazeiro

e Julie Oliveira. Local: BECE (Biblioteca Pública Estadual do Ceará)

18h30 – Abertura Oficial XIV Encontro Mestres do Mundo. Cerimônia de abertura com Mestra Ana da Rabeca, Mestres Violeiros: Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre. Exibição MiniDoc: Dona Branca e sua cerâmica do Ipu Mestre Hugo e o Coco da Majorlândia

Local: Cineteatro São Luiz

Quinta-feira (09/06)

Daquilo de que somos feito, (Lima in Gilmar, 2011, p. 11).

15h às 17h Roda Semente

Local: Theatro José de Alencar

15h às 17h Roda dos Mestres

Local: Theatro José de Alencar

“Velho Amigo” (Gilmar, 1998, p. 19)

18h Encantados – Ritual de Memória

Local: Theatro José de Alencar

Tirinete, onde o Sertão é mais Sertão

(Inspirado em Miranda Apud Gilmar, 2018, p. 8)

18h30 Toré Jenipapo-Kanindé

19h Coco de Praia do Iguape com Mestre Chico Casueira

19h30 Mestre Zé Pio e Boi Ceará

20h Maracatu Az de Ouro

20h30 Parahyba e Cia. Bate Palmas

Local: Theatro José de Alencar

Quixadá

Quarta-feira (15/06)

08h: Abertura da exposição “Valores do meu lugar, patrimônio nosso”. Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo

Daquilo de que somos feito, (Lima In Gilmar, 2011, P. 11)

09h Reisado Boi Coração | Mestre Chico Emília

09h30 às 11h30 Roda dos Mestres

11h30 Forró dos Mestres com o sanfoneiro Luís Paulo

(Quixeramobim)

Local: Espaço de convivência | IFCE | Campus Quixadá

Porteiras/Juazeiro do Norte

Sexta-feira (17/06) Porteiras

“Do Barro do Chão” (Gilmar, 2005, p. 159)

15h às 18h: Guerreiro Nossa Senhora Aparecida – Mestre Cosmo

Reisado Nossa Senhora da Conceição – Mestra Rosinha

Coco Frei Damião – Mestra Marinês

Coco dos Souzas – Mestra Maria de Tiê

Local: Quilombo dos Souza

Sábado (18/06), Juazeiro

Daquilo de que somos feito, (Lima In Gilmar, 2011, P. 11)

15h às 17h – Roda dos Mestres

Local: Grupo Padre Cícero

17h Congo de Milagres – Mestre Doca Zacarias

Local: Igreja do Socorro

Tirinete, Onde o Sertão é mais Sertão

(Inspirado Em Miranda Apud Gilmar, 2018, P. 8

18h às 22h Feira dos Mestres

18h Encontro de Bandas Cabaçais do Cariri

19h Coco das Batateiras do Crato

19h40 Reisado dos Irmãos

20h20 Banda Cabaçal Santo Expedito

21h Cantando Marias

Local: Largo do Memorial, Socorro.