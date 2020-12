Gisele Bündchen tem mansão invadida nos Estados Unidos e homem é preso em flagrante

Gisele Bündchen e Tom Brady tiveram sua mansão em Massachusetts, no Estados Unidos, invadida nesta segunda-feira (7). Encontrado no porão da casa, um homem de 34 anos foi preso em flagrante.

De acordo com o departamento de polícia da cidade de Brookline, os policiais responderam ao alarme residencial da propriedade do casal. Ao chegarem ao local, encontraram Zanini Cineus sentado no sofá do porão.

O invasor deve responder acusações de arrombamento com intenção de cometer um crime, tentativa de furto e invasão de propriedade. Segundo a polícia, Cineus já tinha outros mandados de prisão por problemas ocorridos em 2019.

Gisele e Tom haviam colocado a propriedade à venda em 2019, no valor de US$ 40 milhões. Entretanto, o casal retirou a casa do mercado durante o começo da pandemia.

