Final do Festival de Música de Fortaleza 2020 acontece neste sábado (12) no Teatro São José

A final do Festival da Música de Fortaleza 2020, acontece neste sábado (12), com transmissão ao vivo, a partir das 20h, no Teatro São José. No total de 12 finalistas, o Festival premiará canções inéditas em língua portuguesa de diversos gêneros.

"O 1º lugar, receberá o prêmio no valor de R$ 30 mil. O 2º colocado ficará com R$10 mil e o 3º classificado ganhará R$5 mil. Pela primeira vez, o evento vai premiar na categoria melhor intérprete, no valor R$ 5 mil", revela o diretor geral do Festival, jornalista Moacir Maia.

Os finalistas serão acompanhados em suas apresentações pela banda base composta por Pantico Rocha na bateria, Rossano Cavalcante na percussão, Rafael Maia ao piano, Lu D’Sousa na guitarra e no violão, Netinho Sá no baixo, Freitas Filho no acordeon, Mateus Farias na flauta, Hanry Gael no sax e Jorge Cardoso no bandolim. A direção musical fica por conta do maestro Tarcísio Sardinha.

Artistas participantes

1 - “Eterna Espiral”, de Aroldo Galindo e Paulo Guimarães (Interpretação: Ananda)

2 - “Negritude”, de Claudecy Araújo e Xico Torres (Interpretação: Nayra Costa)

3 - “Valsa do abrigo”, de Giuliano Eriston (Interpretação: Giuliano Eriston)

4 - “Estrelas do Nordeste”, de Luizinho Duarte, Mazo Melo e Léo Araújo (Interpretação: Yayá Vilas Boas)

5 - “Recortes da Paisagem”, de Ronaldo Cavalcante e Rodger Rogério (Interpretação: Rodger Rogério)

6 - “Fósforo”, de Lorena Nunes e Daniel Medina (Interpretação: Lorena Nunes)

7 - “Agora”, de Álcio Barroso e Mandu Holanda (Interpretação: Álcio Barroso)

8 - “Lugar ao Sol”, de Tiago Araripe (Interpretação: Luiza Nobel)

9 - “Loas da Singelezas do Amor”, de Paola Tôrres e Renata Arruda (Interpretação: Renata Arruda)

10 - “Se Eu Fosse Eu”, de Shirley Diógenes (Interpretação: Jeffe)

11 - “Maré vazante” de Edinho Vilas Boas e Raul Maxwell (Interpretação: Edinho Vilas Boas)

12 - “Quisera”, de Maurício Detoni e Fernando Holanda (Interpretação: Maurício Detoni)

Serviço

Festival da Música de Fortaleza 2020 – Final

Data: Sábado (12)

Hora: 20h

Local: Teatro São José, com transmissão ao vivo pela TV Terra do Sol (42.1) e a Rádio Web Terra do Sol, no perfil @tvterradosol, no Instagram (www.fortaleza.ce.gov.br) e ainda nos canais televisivos TV Ceará (5), TV Assembléia (31.1) e TV Fortaleza (7.2)