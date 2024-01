Filmes cearenses exibidos na Mostra de Tiradentes estão disponíveis para assistir online e de graça

Em diferentes momentos dos curtas cearenses “Jaci” e “Kila & Mauna”, as protagonistas das obras aparecem em cenas-chave nas quais são banhadas com água. Nelas, o elemento evoca simbolismos que vão da cura ao acolhimento, temas que despontam nos filmes. As produções, ambas selecionadas para a 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, estão disponíveis gratuitamente até 9 de fevereiro no Itaú Cultural Play.

Dirigidos, respectivamente, por Bruno Lobo La Loba e Ella Monstra, os curtas foram produzidos na Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes, equipamento formativo da Prefeitura de Fortaleza.

No evento mineiro, que ocorreu entre os dias 19 e 27 deste mês, as obras foram duas das sete cearenses selecionadas, tendo sido exibidas nas mostras Panorama e Formação. Compuseram também a maioria de produções dirigidas por pessoas trans neste recorte do Estado.

"Rasgo no tempo"

Nas palavras de Bruno ao apresentar “Jaci" na exibição ocorrida na quinta (25) na cidade mineira, o curta “fala sobre escuta interna, redescoberta, reencontro e autoconhecimento”, além de destacar também a “importância da saúde mental para pessoas trans”.

Já Ella, em debate pós-sessão de “Kila & Mauna” — exibido no evento no sábado (27) —, ressaltou que vê a obra como “mais do que um filme”: “É um rasgo no tempo, uma representação viva de várias pessoas que acreditaram que um filme deveria ser dirigido por uma travesti”, atestou.

Simbolismos

“Jaci”, protagonizado por Yasmin Salvador, acompanha a personagem-título, uma artista solitária que trabalha no projeto de uma maquete. Na própria casa, uma rachadura surge na parede e espelha questões interiores da mulher.

“Kila & Mauna”, por sua vez, segue o encontro entre as duas protagonistas — vividas por Muriel Cruz e rømã — em busca de uma terceira amiga, Triz, que desapareceu. Nesta jornada de resgate, afetos passados entre as personagens demandam novas formas de encarar a amizade.

De maneiras próprias, os filmes se aproximam ao elaborar temas comuns que rondam ideias como zelo, cuidado e cura. As já citadas cenas dos dois curtas que trazem a água como elemento de acolhimento, por exemplo, reforçam essa ligação.

Além do simbolismo da água, também é possível pensar as obras a partir das ideias de tempo e espaço que ambas elaboram. Enquanto “Kila & Mauna” lança mão de elementos estéticos que sugerem uma ideia de futuridade, “Jaci” não traz delimitações temporais fechadas.

Em termos de espaço, “Jaci” é centrado em apenas um, a casa da artista, na qual os limites reduzidos acrescentam uma sensação de fechamento e compressão. Não por acaso, a rachadura que surge na estrutura sugere uma pulsão por aberturas, extravasamentos, que reflete questões da própria protagonista.

Já “Kila & Mauna” traz na narrativa o percurso de busca. Essa decisão de partida já alarga os espaços mostrados na produção: os quartos das personagens, a estrada, uma paisagem natural semelhante a um deserto. A multiplicidade de cenários é construída de maneira que se aproxima da linguagem teatral.

As possibilidades visuais concretizadas pela direção de arte, iluminação e fotografia em “Kila & Mauna” estimulam uma característica também acentuada em “Jaci”: as escolhas visuais e formais nos filmes ajudam a descolá-los de ideias de concretude e “realidade”. Ambos são ficções, não documentários, mas eles não apenas criam narrativas, mas sim mundos, possibilidades outras.

Citando uma elaboração compartilhada por Ella em uma das falas do debate, é possível perceber que tanto “Kila & Mauna” quanto “Jaci” atuam na “perspectiva de poder utilizar a ficção como ferramenta para imaginar e realizar novas realidades para nós”. “Que mais travestis e pessoas trans tenham a possibilidade de dirigir seus filmes e de criar nossas imagens sobre nossos corpos e nossas realidades”, ecoou a realizadora.

*Jornalista viajou a convite da Mostra de Cinema de Tiradentes