Filme da Netflix fecha a saga que conta a história do Reino Unido

O manto de nobreza que cobre a nova monarquia britânica nem sempre foi tão admirável ou glamouroso. Na verdade, ele precisou ser “tecido” com a coragem de homens e mulheres que deram a vida para transformar diferentes povos e tribos em um Reino Unido.

Quem hoje vê Charles III exibindo a Coroa, símbolo máximo da realeza, se espantaria com as batalhas e mortes cruéis que pintaram de sangue o solo anglo-saxão. Traições, expoliação, segredos desonrosos também estão incluídos na história de príncipes e reis ávidos pelo poder.

É certo que algumas dessas jornadas heroicas (reais e fictícias) já renderam grandes sucessos no cinema. Rei Arthur e Sua Távola Redonda e Robin Hood com sua luta por justiça foram explorados à exaustão em remakes de todo tipo.

Depois vieram os megasucessos que também mostram lutas entre reinos. Baseados em séries literárias que elevaram as produções à categoria de eventos, “O Senhor do Aneis” e “Game of Thrones” fizeram tanto sucesso que continuam gerando sequels e prequels.

História como base

Mas há muitos fãs que preferem menos dragões e elfos e mais elementos reais, personagens que existiram de fato. É essa a proposta da franquia “The Last Kingdom”, adaptada dos romances de Bernard Cornwell, um estudioso que decidiu contar a história inserindo partes de ficção.

A obra se transformou num sucesso com um argumento bem mais verossímel: a conquista de um reino unido à moda antiga. Espada contra espada, tramas, traições, amores impossíveis e uma lenda.

Adaptados para a TV, os livros renderam cinco temporadas - ao longo de oito anos - até que os fãs pudessem saber como a jornada termina para o protagonista Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon).

E de forma surpreendente, a série terminou como filme, bem resolvido, diga-se de passagem, apesar da reclamação dos fãs que queriam um final em forma de episódios.

Produção original da Netflix, “Seven Kings Must Die” (Sete reis devem morrer) revela o que acontece com os homens que sonharam com a Inglaterra unificada.

Legenda: Líderes das tribos pagãs e cristãs se reúnem para tentar um acordo de paz no filme Seven Kings Must Die Foto: Foto: Divulgação/Netflix

Com narrativa convincente, a produção se manteve fiel, do começo ao fim, a todos os elementos que edificaram o sucesso de público. Muito sangue, diálogos tensos, batalhas violentas e uma cenografia que transportam o espectador para eras medievais.

A fotografia parece o tempo todo manchada pela névoa dos pântanos, campos e das florestas da velha Europa. Percebe-se um lado mais sombrio no núcleo dos pagãos e outro mais solar nos domínios do rei, leia-se a parte dos cristãos.

Tempos medievais

Em geral, os ambientes são rudes e sujos o que ajuda bastante no processo imersivo. Essa viagem no tempo é garantida pela direção segura de Ed Bazalgette.

Antes dessa empreitada, o diretor já havia feito um documentário sobre Genghis Khan para a BBC, em 2005. No ano seguinte, dirigiu o longa “Anibal: O Pior Pesadelo de Roma”, ambientado no ano 200 a.C. Ou seja, sintonia com mundos antigos, com certeza, ele tem.

Desta vez, a história se passa no século 10, período no qual a Inglaterra ainda não era um reino unido.

Na trama, com a morte do rei Edward, quem ascende ao poder é seu filho Aetheltan (Harry Gilby). É o bastante para que a paz já estremecida, entre reinos pagãos e cristãos, seja efetivamente ameaçada.

Legenda: Os Guerreiros Lobos aparecem na cena de abertura do filme, um símbolo da guerra e da violência Foto: Divulgação / Netflix

Acreditando que as lutas só levarão mais homens à morte e que é preciso pacificar o reino, Lord Uhtred assume a missão de tentar evitar o conflito generalizado. Entre ele e a paz, há também uma profecia.

“Sete reis devem morrer e a mulher que você ama”. Uhtred, acredita que não se encaixa no vaticínio.

Acontece que morte do velho Edward começa a mudar os rumos da trama. A viúva Lady Eadgifu (Elaine Cassidy) e seu filho Edmund (Zak Sutcliffe) pedem refúgio no reino de Wessex.

Nesse momento, Uhtred sabe que uma grande sombra está se projetando sobre a Bretanha.

Uhtred tenta semear a união mas descobre em Anlaf (Pekka Strang) um antagonista cruel que trama para que o futuro rei se volte contra seu antigo protetor.

Não bastasse isso, Aethelstan se convence que deve unir os reinos forçando a conversão de todos ao cristianismo. Nesse ponto, vale atentar para o que realmente o move nessa direção. Há segredos amorosos sob o trono. Afinal, nem só de poder vive o homem.

Embora alguns fãs discordem, um dos méritos do filme, é que a conclusão da saga não se estende desnecessariamente. Duas horas bastam para os arcos da trama se fecharem, sem estragar a franquia.

O que não funciona é ver o longa isoladamente. Conferir a série é fundamental. Como uma boa saga medieval, a história tem muitos personagens , muitos reinos - de nomes estranhos, quase fantásticos - e batalhas épicas.

Para quem gosta de ação com conteúdo, é divertido acompanhar o jogo de poder que move exércitos como se fosse um jogo de xadrez.

Para dar unidade a tantos arcos dramáticos, com diferentes lugares e personas, os executivos charmaram Martha Hillier, que já havia trabalhado em “O Último Reino”. Além disso, o próprio Bernard Cornwell ajudou na composição de cenas, falas e no desenho do grande mapa das nações que um dia viriam a ser conhecidas como Reino Unido.

Não bastasse a diversão, quem gosta de história, vai ter muito a descobrir, conferir, pesquisar sobre o reino que atualmente tem Charles III como soberano e súditos ávidos para gritar “Deus salve o rei!”.