Filme cearense feito apenas por pessoas LGBTQIAPN+ quer ganhar o mundo; conheça a campanha

Kila, Mauna e Triz são amigas inseparáveis. Nada parece abalar a relação entre elas. Mas as coisas mudam quando Triz desaparece. Antes tão firme, o mundo começa a desmoronar. Somente quando uma pista sobre o paradeiro de Triz surge é que as outras duas, mesmo sem se falar, embarcam juntas em uma travessia para encontrar a terceira parte perdida da relação.

Esta é a história de “Kila & Mauna”, curta-metragem que está sendo realizado no Ateliê de Ficção da sexta turma do Curso de Realização em Audiovisual da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. O filme é um drama fantástico com importante característica: todas as pessoas envolvidas na produção pertencem à comunidade LGBTQIAPN+.

Tem mais. Elenco, atuação e direção são completamente formados por pessoas trans. “É uma história sobre amadurecimento, transições e jornadas. Temos uma equipe de quase 30 profissionais envolvidos diretamente no projeto com essa particularidade”, destaca Ella Monstra, diretora e roteirista do curta, estreante nessas funções.

Para que tudo se torne realidade concreta, a trupe realiza agora a campanha de arrecadação financeira para viabilizar o filme – com financiamento totalmente independente. Você pode colaborar comprando um ponto na rifa – no valor de R$10 – ou doando uma quantia possível via pix (kilaemauna@gmail.com). Cada ponto na rifa concede dez chances de ganhar.

Os prêmios são os mais diversos, de consultoria de styling a camisas, calças, livros e ilustrações. A primeira exibição pública de “Kila & Mauna” acontecerá dentro de uma programação pensada junto com a Vila das Artes e depois o filme será projetado para distribuição nacional e internacional.

Rachadura na heteronormatividade

Segundo Monstra, a empreitada surge como uma das ações a serem desenvolvidas no fluxo formativo da Escola Pública de Audiovisual, referência no País, a qual conta com diferentes nomes nacionais. O projeto, assim, pôde ter acaloradas contribuições de áreas no cinema e audiovisual, com desenvolvimento de forma imersiva desde fevereiro deste ano.

As gravações, por sua vez, ocorrem ainda no final deste mês. Após esse passo, a previsão é que o filme esteja finalizado em setembro, com estreia ainda em 2023. “O projeto está em etapa de pré-produção, na qual estamos materializando objetos, cenários, figurinos e planejando as gravações”, diz.

“Nossa vontade é colocar essa história no maior número de salas possíveis e projetar o nome de toda a equipe. Enxergo ‘Kila & Mauna’ como uma rachadura nessa redoma da cisheteronormatividade ainda tão predominante no cinema nacional. É uma turma grande de pessoas LGBTQIAPN+ que decidiu apostar em um filme dirigido e roteirizado por travestis”.

Para ela, a sétima arte ainda é bastante excludente para pessoas trans. Em Fortaleza, inclusive, existem poucas iniciativas para difundir o acesso desse público à formação e aos meios de produção do cinema.

“Apesar de termos cada vez mais pessoas trans dirigindo e roteirizando filmes, essas experiências ainda são pontos fora da curva. Precisamos lutar para que nossa cidade tenha cada vez mais políticas afirmativas para a população trans, garantindo uma real mudança nesse cenário”.

Jornada

Ella Monstra começou a ter experiências com o Audiovisual ainda na graduação em Jornalismo, na Universidade Federal do Ceará. Mas foi a partir de 2016 que participou de algumas produções de cinema, sobretudo em torno das áreas Direção de Arte e Montagem. No ano passado, com ingresso no curso da Vila das Artes, o horizonte se expandiu.

A partir dos conhecimentos do curso e do apoio da turma e da Escola, hoje ela roteiriza e dirige o primeiro curta-metragem. “Agora o que mais quero é realizar ‘Kila & Mauna’ como estamos sonhando e produzir novas imagens sobre a comunidade trans; talvez, com isso, ser parte de uma mudança para a nossa realidade”, torce.

“O mês do Orgulho é uma oportunidade perfeita para que possamos refletir sobre as lutas da nossa comunidade e como podemos avançar na conquista e execução de nossos direitos, principalmente com pessoas trans, que ainda têm uma realidade completamente diferente do restante da sigla. Precisamos garantir que essa comunidade tenha real acesso à formação e a possibilidades concretas de realizar seus trabalhos e, só assim, transformar seus cotidianos”.



Serviço

Campanha para apoiar o curta-metragem “Kila & Mauna”

Escolha o ponto disponível neste link, entre em contato com a equipe por este perfil (@kilaemauna) e efetua o pagamento. Os dados são: Pix: kilaemauna@gmail.com/ Lucas Beijamim Silva Aragão/ Conta: 0554 1288 00000078937637-0/ Caixa Econômica