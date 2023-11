Filipe Catto homenageia “transgressão rock'n'roll” de Gal Costa em Fortaleza

“Sabe quando tu tá numa festa que toca ‘Vaca Profana’ e aí tu vive aquela música, grita aquela letra?”. A situação — hipotética, mas plausível — é sugerida pela artista gaúcha Filipe Catto para descrever a construção de repertório do projeto “Belezas são coisas acesas por dentro”, que chega a Fortaleza no domingo (26) às 19h, na Praça Verde, em apresentação gratuita no Festival Elos.

O tributo à cantora baiana Gal Costa (1945-2022) estreou como show em maio deste ano e foi registrado em disco lançado em setembro. Em entrevista por telefone ao Verso, Filipe compartilha caminhos criativos do projeto, detalhes do próximo disco autoral e formas de navegar na carreira ao largo de pressões do mercado.

“Belezas” surge para a artista, inicialmente, como um convite do Sesc São Paulo para a construção de um show em homenagem à artista baiana. Uma “honra” e uma “loucura”, como adjetiva Filipe, a oportunidade foi se revelando um projeto de força imprevista. “(De início) fiquei ‘será que vou aceitar?’, porque Gal Costa era uma coisa tão grandiosa para mim”, reconhece. Ao mesmo tempo, a ideia foi pensada de forma despretensiosa, o que “seduziu” a gaúcha. “Foi muito prazeroso, na verdade, levantar o show, a gente se divertiu”, recupera.

“Quando a gente estreou, fomos lá simplesmente tocar as músicas, super felizes, mas senti que tinha rolado um babado, porque virou uma coisa muito mais emocionante — para mim e para o público — do que eu imaginava. O projeto nasceu no palco, quando a gente começou a cantar o negócio ganhou uma dimensão muito louca”, define.

Veja também

Gal rock’n’roll

Parte da força do encontro entre as artistas e o público veio da escolha de nortear sonora e esteticamente o projeto por um viés roqueiro. “Adolescente, eu só ouvia Nirvana, Hole, Alanis (Morissette), era roqueira da MTV. Quando descobri que Gal, Bethânia e Elis também eram rock'n'roll, surtei, achei maravilhoso”, contextualiza, citando a música “Divino Maravilhoso” e o registro em disco do show “Fa-tal” como marcos dessa descoberta.

“Para mim, Gal sempre foi uma artista muito rock’n’roll, transgressora, bela, plural, cheia de fases. Ela foi icônica em todas as décadas, sempre se reinventou e foi camaleônica. Fui muito inspirada pela poética Gal e o que me motivou (a aceitar o convite do projeto) foi (pensar) no que eu poderia absorver para mim das canções e colocar de vivências minhas nelas”, destrincha a artista.

Legenda: Show de Filipe Catto compõe a edição de 2023 do Festival Elos, que acontece neste fim de semana Foto: Juliana Robin / divulgação

De dada maneira, inclusive, o projeto assume certo tom autobiográfico na medida em que, como Filipe explica, os versos das canções ecoavam sentimentos que ela queria expressar. “Eu tava num momento super heartbroken (com o coração partido), então lógico que ia cantar ‘Só louco amou como eu amei’, porque estava triste, e ‘Nada mais’, porque estava na merda. Foi bem pessoal”, explica.

Era importante para a gaúcha, também, explorar eras mais recentes da carreira de Gal, com destaque para composições como “Jabitacá”, “Recanto escuro” e “Sem medo nem esperança”, que figuram em álbuns mais novos da baiana. “Querendo pegar um pouco de tudo”, Filipe vai do tropicalismo à “Gal cafona da FM”, chegando à “Gal novela”.

Do show ao álbum — e de volta ao show

A força do repertório e dos shows que se acumularam após a estreia levaram a um passo posterior que alargou o projeto: a concretização do álbum “Belezas são coisas acesas por dentro”, lançado em 26 de setembro, data em que Filipe completou 36 anos e Gal faria 78 anos. Lançado pela gravadora independente Joia Moderna, o disco foi gravado ao vivo, em dois dias.

A escolha ecoa a roupagem roqueira do projeto, ancorada em referências como The Velvet Underground e The Doors. “É essa coisa meio solta, tem hora que dá problema no cabo, e tudo isso para mim também tem a ver com o universo da Gal”, aponta Filipe. Para o trabalho, o repertório do show foi afunilado a um recorte de 11 músicas centrais.

“A gente escolheu os momentos mais importantes. Minha viagem era como se eu estivesse fazendo um pocket daquele show grande com os momentos mais fodas, as melhores músicas, mais impactantes”, compartilha Filipe. “Tigresa” — hino de “uma grande gostosa travesti”, como ela define —, “Vaca Profana” — “uma bruxa do inferno” —, “Negro Amor” e “Vapor Barato” compõem o disco.

No show que a cantora apresenta neste domingo (26) em Fortaleza, a promessa é a de um formato intermediário, que expande o repertório do disco. “Chuva de Prata”, “Como 2 e 2” e “Dê um rolê”, por exemplo, são citadas por Filipe como presenças quase certas na apresentação. “A gente vai dar uma editada no show e colocar os highlights mais bombásticos, entendeu, que vão deixar o povo com mais tesão”, instiga.

Legenda: Cantora Filipe Catto traz a Fortaleza show de projeto que homenageia a baiana Gal Costa Foto: Juliana Robin / divulgação

“Intérprete e compositora são a mesma pessoa”

A homenagem que Filipe Catto presta a Gal Costa em “Belezas são coisas acesas por dentro” se soma a outros projetos nos quais ela prestou tributo a outras cantoras da música brasileira, como Maysa, Angela Maria e Dalva de Oliveira. “No meu trabalho, tenho as minhas coisas autorais, que são as pedras fundamentais do meu trabalho, mas sou uma artista brasileira e, como uma, a gente tem que circular por muitos lugares, inclusive para poder manter a nossa carreira em dia”, reconhece Filipe.

O álbum mais recente da gaúcha, “Catto”, foi lançado em 2017, antes da transição — ou “transgressão”, como já definiu em diferentes entrevistas — de gênero da artista, uma pessoa trans não binária cujos pronomes de tratamento são ela e elu. Na conversa com o Verso, Filipe compartilha estar perto da finalização do processo do próximo disco, ainda sem nome divulgado, e adianta que o trabalho será especialmente pessoal.

“Pela primeira vez desde ‘Saga’ (EP de 2009), estou escrevendo todas as músicas. É um disco que eu escrevi, produzi, toquei, compus melodia e letra, estou falando da minha vida”, lista. O processo do álbum, inclusive, vem sendo concretizado desde 2018. “Tudo que vim fazendo — ‘O Nascimento de Vênus’ (turnê e álbum ao vivo lançados em 2021), ‘Love Catto Life’ (projeto virtual que começou na pandemia e se expandiu para turnê e audiovisual), Gal — está sendo exercício para esse trabalho”, define.

“Sou muito da prática: pesquiso fazendo, gosto de criar show para testar repertório, de fazer uma colaboração para poder aprender”, avança Filipe. “Minha relação com a arte é muito híbrida. Me vejo como uma artista. Não sei te dizer o que é mais meu: se é o vídeo que eu fiz, a música que eu escrevi ou o jeito que eu canto”, segue a artista.

“Tem momentos que consigo compor mais, tem momentos em que tô dedicada a fazer outras coisas. O que gosto mesmo é de estar em movimento com a arte e, claro, cantar e estar no palco é o meu tesão. Na relação entre a intérprete e a compositora, não existe nenhum conflito porque elas são a mesma pessoa”, compreende.

Após um contrato com uma grande gravadora no início da trajetória, Filipe construiu um caminho independente na carreira, trajetória fortalecida por contar com um “núcleo duro de criação”, um espírito próprio de agir e o acolhimento de um público fiel.

“Sou uma pessoa que faço, boto a mão na massa, e as pessoas ao meu redor também. Nosso trabalho é artesanal. Tem uma natureza da minha alma do ‘faça você mesmo’, nunca fiquei esperando dinheiro bater na minha porta”, atesta. “É um grande luxo poder fazer meu disco de inéditas em cinco anos. Tem disco que faço em dois dias, como o da Gal, e tem disco que faço em cinco anos. Poder ter essa mobilidade e independência, contar uma fanbase maravilhosa e parceiros de longa data, para mim, é o maior patrimônio que tenho”, celebra.

Essa base, então, permite que a artista consiga seguir “ao largo” das demandas mercadológicas atuais, entre likes e plays em streamings. “Não sou noiada com o ‘mercado’. Ele oscila tanto, deseja tantas coisas, e eu sou apenas uma artesã. O que o mercado quer ou não, o que as marcas gostam ou não, eu passo ao largo. Algumas vezes vou estar mais inserida, às vezes menos, mas meu trabalho independe de qualquer desejo do mercado”, sustenta.

“Não sou muito de ‘tenho que levar minha carreira para esse lado agora’ ou ‘minha imagem tem que ser essa’. Não me importo com isso. Minha imagem sou eu. Faço, sou assim e fui mudando muitas vezes. Daqui a cinco anos sei lá o que vou ser”, reconhece.

Provocada se seria uma “anti-Gabriela” — em referência à canção “Modinha para Gabriela”, reconhecida na voz de Gal Costa —, Filipe ecoa a constância da transformação como norte na vida. “Eu nasci assim mesmo, cresci assim e sou mesmo assim. Sempre fui a mudança, sempre fui uma pessoa que se desafiou e se transformou muitas vezes. Meu trabalho se transforma, eu me transformo. Acredito que a vida seja o movimento, a inquietude, a aventura, o delírio”, atesta.

Filipe Catto no Festival Elos 2023

Quando: domingo, 26 de novembro, às 19 horas

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Entrada gratuita, com estímulo para doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento

Mais informações: no site, no Instagram ou no Facebook

Festival Elos 2023

Quando: dias 25 e 26 de novembro, a partir das 16 horas

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e Poço da Draga

Entrada gratuita, com estímulo para doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento

Mais informações: no site, no Instagram ou no Facebook

Confira a programação completa

Sábado, 25 de novembro

16h - Feira Casa de Xicas, no Hub Elos

18h - Desfile “Ancestralidade, memória transversal”, no Espaço Rogaciano Leite

18h - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

19h - Nayra Costa, na Praça Verde

20h - Palo$a Baile, no Espaço Rogaciano Leite

20h30min - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

21h - Silvero Pereira interpreta Belchior, na Praça Verde

21h - Espetáculo “Ultrópico”, no Teatro Dragão do Mar

22h30min - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

23h - Mumutante, na Praça Verde

00h - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

00h30min - Johnny Hooker canta Marília Mendonça, na Praça Verde

Domingo, 26 de novembro

16h - Feira Casa de Xicas, no Hub Elos

17h30min - Baile do Agê, na Praça Verde

18h - Baile “Come inna di Dance”, com DJs Coka Vibration e Vládia Soares, no Espaço Rogaciano Leite

18h30min - Mambembe A Festa, com DJs Maarji e Estácio Facó, na Praça Verde

19h - Filipe Catto, na Praça Verde

20h30min - Mambembe A Festa, com DJs Maarji e Estácio Facó, na Praça Verde

21h - Juliana Linhares, na Praça Verde

21h - Espetáculo “Babaloo”, no Teatro Dragão do Mar

22h - Mambembe A Festa, com DJs Maarji e Estácio Facó, na Praça Verde

22h30min - Selvagens à Procura de Lei, na Praça Verde