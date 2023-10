Filha de Mingau publica foto de mãos dadas com o pai e atualiza estado de saúde do baixista

A filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, afirmou que o pai segue em estado de reabilitação. Isabella Aglio, de 27 anos, publicou imagem do pai no hospital e ressaltou que é necessário ter "paciência" para que a saúde dele se restabeleça.

"Meu pai está bem, em processo de reabilitação, aos poucos, no tempo dele, com muita paciência", explicou ela, escrevendo em uma foto que segura a mão do pai.

Em seguida, ela também agradeceu as mensagens de carinho recebidas por meio das redes sociais, reforçando as orações constantes de familiares para a pronta recuperação do músico.

Ainda no Instagram, a jovem compartilhou várias fotos com o pai, lembrando do aniversário deste ano de forma "diferente". Isabella chegou aos 27 anos no último mês.

"Há 27 anos eu nasci. Mas o aniversário desse ano tá diferente, tá dolorido, desafiador… de uma hora para outra, minha vida mudou completamente, e eu, que sempre me achei frágil, me vi sendo muito mais forte que imaginei ser possível (mesmo me entregando ao sofrimento em certos momentos)", disse ela.

No longo texto, Isabella disse que o pai é a pessoa mais forte que já conheceu, além de ser um "milagre". "Te amo mais do que você pode imaginar e mal posso esperar para ter seu abraço de urso e esse sorriso que ilumina onde você passa! Se eu pudesse, trocava de lugar com você", afirmou a jovem.

Legenda: Isabella falou sobre a recuperação do pai em publicação no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Internação

No último dia 2 de outubro, Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, completou um mês internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz da Rede D'Or. O músico sofreu tentativa de homicídio no dia 2 de setembro, quando foi baleado na cabeça na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Segundo o boletim de saúde mais recente, ele segue estável, com sedação e abrindo os olhos, mas ainda "sem interação consciente com o ambiente até o momento".

As investigações do caso já resultaram na prisão de três suspeitos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. João Vitor da Silva, conhecido como Relíquia, está preso desde 3 de setembro, enquanto Ray Limeira Belchior, de 19 anos, foi detido no último dia 15 e, na terça-feira (26), Lorran Nascimento Moraes, de 21 anos, também foi preso.