Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, atualiza fãs sobre estado de saúde do pai

Nesta sexta-feira (3), Isabella Aglio, filha de Rinaldo Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, deu atualizações sobre o estado de saúde do pai. O baixista foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro, e desde então segue internado.

Segundo Isabella, Mingau deixará em breve o Hospital São Luiz, em São Paulo, e será encaminhado para uma clínica de reabilitação. "Já passamos de dois meses na uti. Como vocês devem imaginar, as primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás", escreveu nos stories do Instagram.

Veja também

Ela compartilhou que a família tem celebrado cada movimento do artista durante o processo de recuperação, incluindo abrir os olhos, mover a cabeça, mexer os dedos das mãos e pés e sorrir.

"Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução", compartilhou.

"As pessoas podem falar o que quiserem. Mas apenas quem sempre esteve ao seu lado, nos bons e nos maus momentos, e sem outro interesse a não ser o bem dele. Continua junto no dia a dia: eu, minha mãe, meus padrinhos, meus tios e os melhores amigos da vida - que são pouquíssimos", ressaltou.

Relembre o caso:

Mingau teve o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no dia 2 de setembro. As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região.

O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista. Por conta disso, a polícia acredita que os criminosos atiraram contra ele. Mingau foi atingido na cabeça e desde então segue internado.