Filha de Flávia Alessandra usa pedras e cristais para "última segunda do ano reenergizada"

Giulia Costa, 20, reservou esta segunda-feira (28) para momento de reenergização. A filha de Flávia Alessandra com o diretor e ator Marcos Paulo, que morreu em 2014, compartilhou no seu Instagram imagens em que aparece deitada em uma toalha no terraço de casa, na Zona Oeste do Rio, fazendo meditação para receber 2021 reenergizada.

Acostumada a dividir com os seguidores nas redes sociais seus rituais de bem-estar e de lazer ao ar livre, a estudante de cinema explicou o que estava fazendo com cristais e pedras distribuidas na testa e no corpo.

"Última segunda do ano.. Reenergizada", escreveu Giulia na legenda.

Comentários

"É tão bom ver você bem Giu, sério você e inspiração", comentou uma seguidora. "Se energizar e sempre bom". "Boas energias pra nós giuu". "Alinhando os chacras !! Muito bom", escreveram outros fãs da estudante.

