Festival Varilux de Cinema Francês tem exibições gratuitas em Juazeiro do Norte

Neste domingo (12), começa uma mostra de filmes franceses para assistir de graça. O Festival Varilux de Cinema Francês retorna ao Cariri para a quarta edição no Auditório da Biblioteca Pública Municipal, em Juazeiro do Norte. A mostra segue até 30 de novembro.

As sessões são realizadas às quintas e sextas-feiras, às 19h e aos domingos os filmes são exibidos às 16h30.

O evento é organizado pelos pesquisadores do Grupo Sétima, dedicados a estudar o cinema no Cariri há mais de uma década. "Estamos fazendo na marra com apoio apenas de local e infraestrutura (da Prefeitura de Juazeiro do Norte), o que é muito, mas sem nenhuma outra fonte de recursos para cobrir nossas despesas com mediação e divulgação do festival", afirma o mediador de cinema Elvis Pinheiro.

Confira a programação do Festival Varilux no Cariri

A que filme assistir?

Perguntado sobre o que recomendaria entre as obras que serão exibidas, Pinheiro sugeriu dois, enfatizando que são filmes diferentes uns dos outros:

"'A Viagem de Ernesto e Celestine' é ideal para quem curte desenho animado. Já 'O Desafio de Margarite' coloca o protagonismo feminino."

França X EUA

Apesar de uma indústria considerada robusta, os franceses estão longe de ter o espaço que os norte-americanos conquistaram nas telonas de países ocidentais como o Brasil.

Filmes como "Barbie", por exemplo, deixam claro o quão Hollywood tem uma estratégia mercadológica imbatível. Talvez por isso participar desse festival torna-se quase imperativo enquanto proposta de diversidade cultural.

Como explica Pinheiro, tanto a indústria norte-americana quanto a francesa buscam grandes bilheterias. E, ao contrário do que acontece no Brasil, na França a produção nacional é a mais vista. A diferença é que os europeus têm apoio estatal e uma postura mais colaborativa, com produções em parceria com a África e a Ásia.

"Um brasileiro que gosta de ver produções norte-americanas vai adorar ver os filmes franceses do festival porque são narrativas construídas numa estética que ele já aprecia, com a qual já está acostumado. O que muda é a solução mais original para as questões apontadas."

Serviço

Festival Varilux

12 a 30 de novembro

Domingos às 16h30; quintas e sextas-feiras às 19h

Auditório da Biblioteca Pública Municipal (R. Santo Agostinho, 300 - Centro, Juazeiro do Norte