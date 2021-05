Festival Online Festa do Sol apresentará mais de 170 trabalhos artísticos do Ceará; veja programação

Artistas de 31 cidades cearenses estarão no palco virtual do Festival Online Festa do Sol – Circuito de Artes, Cultura e Negócios Criativos do Ceará. O evento, com início nesta sexta-feira (28), às 20h, e transmissão gratuita pelo YouTube, reúne 179 trabalhos artísticos, que serão apresentados até julho.

Para abrir o festival, Abidoral Jamacaru realizará o show “Candente”. Antes, porém, uma live com a participação de representantes da Secult-CE, da Associação Movimentos e de instituições envolvidas apresentará a proposta do evento, viabilizado pela Lei Aldir Blanc.

Legenda: Carlos Gomide, da Carroça de Mamulengos, traz o teatro de bonecos para a programação Foto: Samuel Macedo

As três categorias da programação artística ganharam nomes em alusão ao sol: “Raios do Astro-Rei” (Apresentações Únicas e Inéditas - Estreias/Lançamentos), “Signos do Zodíaco” (Mostras de Repertórios ou Temáticas) e “Sistema Solar” (Programa Festa do Sol - Circuitos de Artes e Culturas).

Para a primeira categoria, estão previstos 54 trabalhos artísticos, de 28 a 30 de maio e de 03 a 06 de junho, no canal do festival no YouTube, sempre a partir das 17h30. Os trabalhos ficarão 24 horas no ar.

“Signos do Zodíaco” contempla 54 mostras, totalizando 108 trabalhos. Já “Sistema Solar” será composta por oito programas.

Formação e negócios criativos

No site do festival, um espaço simbolizado por um ônibus seguirá rotas virtuais pelas regiões do Ceará onde serão desenvolvidas ações que visam colaborar com a formação para negócios criativos junto a artistas e profissionais de cultura do estado, bem como estimular a troca e comercialização de produtos criativos.

Legenda: Performance de João Paulo Lima Foto: MDias Preto

O ônibus virtual realizará quatro atividades:

Vitrine Artes da Festa do Sol, um espaço para exposição de produtos postos à venda pelos artistas e grupos selecionados para a Festa do Sol e seus contatos;

Paradas Criativas, com realização de um seminário sobre cultura e economia criativa;

Fazendo a Festa, conversas com representantes de trabalhos artísticos da categoria “Sistema Solar”;

Catálogo Festa do Sol, um registro de todo o festival, contendo as informações e contatos dos selecionados, além de dados sobre feiras, festas, festivais e outros eventos cearenses, onde os artistas e produtores poderão se apresentar.

Serviço

Festival Online Festa do Sol – Circuito de Artes, Culturas e Negócios Criativos do Ceará – Abertura no dia 28 de maio, às 20h no canal Festa do Sol no YouTube. Site oficial: www.festadosolce.com. Instagram: @festadosolce. Facebook: Festa do sol CE. Informações: festadosolce@gmail.com.



> Confira a programação da categoria Raios do Astro-Rei:

Os trabalhos desta categoria ficam 24 horas no ar.

28 DE MAIO - SEXTA-FEIRA - Dia do Astro Rei

O Sol que nasce todos os dias, dando vida ao Planeta Terra.

20h00 – Live de Abertura - Festival Festa do Sol – lançamento do Clipe do Festa do Sol com artistas variados (interior e Fortaleza) e Show Candente – Abidoral Jamacaru (Crato)

Os dias seguintes da programação “Raios do Astro-Rei” foram nomeados com os significados e representações do Sol ao redor do mundo:

29 DE MAIO - SÁBADO - Dia dos Raios de Aruna

Na mitologia hindu Aruna é a personificação do brilho avermelhado da subida do sol ao amanhecer.

A partir das 17h30

[TEATRO] O Babauzeiro – Carlos Gomide (Juazeiro do Norte)

[MÚSICA] Seresta Lounge – Jeffe (Fortaleza)

[CULTURA POPULAR TRADICIONAL] Canto e Contos, Mulher é de Embolar Coco – Neila Rocha (Paracuru)

[MÚSICA] Quanto Tempo Você Acha Que Vai Durar? – Alice David e Gabriel Vieira (Sobral)

19h30 – [ARTES VISUAIS] Carcará Comeu Meu Coração – Magra de Ruim (Sirlanney / Morada Nova)

[CIRCO] Sinal Vermelho – Anália Lobo (Barbalha)

[MÚSICA] Sanfona Minha Arte, Minha Vida – Adelson Viana (Fortaleza)

[DANÇA] Corpo, Movimento e Natureza – Erick Dias (Trairi)

[PERFORMANCE] Cova – João Paulo Lima (Fortaleza)

30 DE MAIO - DOMINGO - Dia dos Raios de Rá

Significa sol ou dia em egípcio. Nome do deus sol na mitologia egípcia.

A partir das 17h30

[LITERATURA] Destecendo o Cariri – Elisabete Pacheco (Juazeiro do Norte)

[MÚSICA] Sobre Viver: Amar e Sofrer – Elvis Nazário (Crato)

[PERFORMANCE] Espere Até que Tudo Passe – Maira Sales (Fortaleza)

[FOTOGRAFIA] Exposição Mulher: Onde Começa o Céu – Geovana Mendes (Itaiçaba)

[TEATRO] Vídeo-Teatro Rosa, Borboletas e Pássaros - Cenas Confinadas - COKAR. Coletivo Kariri de Teatro (Norbélia Duarte / Crato)

[MÚSICA] Re-Conectando – Grupo ElaSax (Larissa Maximiano / Crato)

[TEATRO] Breviário de Aparecências e Quimeras (Alumbramento Nº1) – Andrezza Alves (Juazeiro do Norte)

[MÚSICA] Sotaque Nordestino – Gleysdson Frota (Sobral)

[PERFORMANCE] Via das Bonecas – Isadora Ravena (Uruburetama)

03 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA - Dia dos Raios de Hinata

Significa local ensolarado, em direção ao sol e sua origem é japonesa.

A partir das 17h30

[CIRCO] A Magia de Mister Van - Mágico Mister Van (Edvan Silva / Juazeiro do Norte)

[TEATRO] Som da Vila - Instituto Manuel Braga (Aracati)

[MÚSICA] Coral Eu Me Importo – Márcia Nobre (Morada Nova)

[LITERATURA] Juazeiro - Ana Lara Alencar Santos (Crato)

[ARTES VISUAIS] Em Papelão: Memórias do Cariri Cearense - Luciom Caeira (Juazeiro do Norte)

[MÚSICA] As Canções de Dom e Ravel – Gabriela Mendes (Itaiçaba)

[MÚSICA] Reza Dor – Bardilau Maluvido (Michel Prudêncio / Iguatu)

[TEATRO] Simulador de Revoluções – Batuta (Fran Nascimento / Sobral)

04 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA - Dia dos Raiois de Inti

Nome do deus inca do sol.

A partir das 17h30

[HUMOR] Quem Sabe Mais - Plantão de Utilidade Lúdica com Maria Gomide e Ana Gomide (João de Barro Produções / Juazeiro do Norte)

[ARTES VISUAIS] Recortes – Ricardo Campos (Juazeiro do Norte)

[MÚSICA] Cru e Orgânico – Jordania Martins (Crato)

[FOTOGRAFIA] Dona do Olhar – Fausta Lourenço (Palmácia)

[HUMOR] Ceará Que a Gente Aguenta essa Mulesta? – Roberto Jerônimo, Gustavo Henry e Marcos Castro (Roberto Jerônimo / Guaraciaba do Norte)

[DANÇA] As Peles que Habito – Cleber Alves (Itapajé)

[MÚSICA] – Valise: a Estória do Meu Nome – Orlângelo (Invenções Cenomusicais / Itapipoca)

[TEATRO] Lugar de Falta – Jéssica Teixeira (Fortaleza)

[PERFORMANCE] Metransmorfose – Nicole Costa (Iguatu)

05 DE JUNHO - SÁBADO - Dia dos Raios de Apolo

Na mitologia grega é o deus da música, arte, beleza, entre outras atribuições. Mais tarde também se tornou o deus do sol e da luz.

A partir das 17h30

[CIRCO] Parado no Tempo – Wilkimson Rayron (Pacajus)

[CULTURA POPULAR TRADICIOAL] Recital de Poemas em Cordel – Evaristo Geraldo (Alto Santo)

[PERFORMANCE] Servidos de Fé e Renovação – Felipe Alves (Nova Olinda)

[MÚSICA] Um tom pra Tom: Homenagem a Antônio Carlos Jobim - Marcos Soares e grupo (Juazeiro do Norte)

[FOTOGRFIA] Registros da Tradição Popular Barbalhense – Alisson Santos (Barbalha)

[MÚSICA] Um Sonho na Gaveta Aberta – Alcio Barroso (Itapipoca)

[LITERATURA] Amor dos Meninos - Poemas de Talles Azigon com tradução em libras e interpretação de Gracy Kelly (José Talles / Fortaleza)

[DANÇA] Assombro - Wellington Gadelha (Plataforma Afrontamento / Fortaleza)

[MÚSICA] Alma Cigana – Rennê Django (Sobral)

06 DE JUNHO - DOMINGO - Dia dos Raios de Guaraci

Significa sol em tupi. Na mitologia tupi-guarani é o deus indígena do sol.

A partir das 17h30

[TEATRO] No Reino dos Panos e das Linhas – Maria Castro (Eusébio)

[PERFORMANCE] Música & Libras - João Gabriel e Gracy Kelly (Associação Cearense de Beisebol / Maracanaú)

[MÚSICA] Raízes – Duo Yaô (Saulo Almeida / Crato)

[DANÇA] Solo - À Margem de Mim – Gardsson Mota (Paracuru)

[MÚSICA] Show Itinerando na Própria Casa – Čao Laru (Joel Rocha Alemeida / Aquiraz)

[LITERATURA] Lendas, Contos e Crendices: Histórias que o Povo Conta – Elígia Freitas (Itaiçaba)

[MÚSICA] Canto de Cura - Martonio Holanda (Sobral)

[TEATRO] Olhos não Pacíficos - Grupo Elas de Teatro (Daniella de Lavor / Fortaleza)

[MÚSICA] Lugar de Fala Videoperformance – Sam Silar (Samuel Araújo / Camocim)