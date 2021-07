Festival Jazz & Blues oferta formação gratuita na área musical

Ao longo do ano, a 22ª edição do Festival Jazz & Blues reúne uma série de atividades voltadas à formação. A segunda temporada de residências artísticas começa em agosto e as inscrições acontecem até 30 de julho.

Virtuais e gratuitas, as atividades visam ampliar os conhecimentos em torno do planejamento de comunicação e carreira artística. Dois minicursos e quatro mesas-redondas compõem a programação. As aulas se destinam a produtores culturais, técnicos e músicos, sejam profissionais ou estudantes.

Foco na carreira

Os minicursos “Gestão de Carreiras na Música” (30 vagas) e “Mídias Digitais: Bússola Digital e Segredo do Tráfego” (40 vagas) serão realizados na plataforma Google Meet, com acesso exclusivo para os inscritos.

Legenda: Ricardo Bacelar participa da mesa "O mercado e o circuito da música no Ceará" (10/08) Foto: Davi Távora

Em pauta, a oportunidade dos artistas aprimorarem as estratégias de divulgação e contato com o público. As atividades serão guiadas, respectivamente, por Dani Ribas (especialista em Gestão e Políticas Culturais pelo Itaú Cultural) e os comunicadores Lívia Scala Manzolillo e Romário Rocha.

Encontros gratuitos

De 10 a 13 de agosto, às 20h, o Jazz & Blues realiza o ciclo de mesas-redondas. Destinada aos participantes do curso, a iniciativa será aberta ao público, que poderá acompanhar a transmissão ao vivo no canal do festival no YouTube.

Estão confirmados paras as palestras nomes como Mahmundi, Ricardo Bacelar, Ivan Ferraro, Luis Carlos Sabadia, Rosina Popp, Claudio Mendes, Heriberto Porto, Caio Castelo e Henilton Menezes.

Legenda: Cantora, compositora, produtora musical e instrumentista, Mahmundi divide a experiência na área no encontro "Os primeiros passos na carreira de um artista" (13/08)

Os encontros contam com intérprete de libras e abordam os temas “O mercado e o circuito da música” (dia 10), “A cultura e seu financiamento no Ceará e no Brasil” (dia 11), “Música na pandemia: iniciativas e estratégias” (dia 12) e “Os primeiros passos na carreira de um artista” (dia 13).

Serviço

Residências Artísticas do Festival Jazz & Blues 2021 – Segunda Temporada: Inscrições até 30 de julho pelo site oficial do evento.

Mesas-redondas:

Dia 10/08

"O mercado e o circuito da música no Ceará", com Rosina Popp (Produtora de grupos instrumentais) e Ricardo Bacelar (Pianista, compositor e arranjador brasileiro). Mediação: Dalwton Moura (Jornalista, crítico musical e produtor cultural).

Dia 11/08

"A cultura e seu financiamento no Ceará e no Brasil", com Henilton Menezes (Jornalista, gestor cultural e produtor de música e cinema) e Luis Carlos Sabadia (Administrador e Gestor cultural de incentivos fiscais à cultura e economia criativa). Mediação: Maria Amélia Mamede (Produtora cultural e diretora do Festival Jazz & Blues).

Dia 12/08

"Música na pandemia: iniciativas e estratégias", com Ivan Ferraro (Músico, gestor e produtor musical) e Caio Castelo (Cantor e compositor). Mediação: Heriberto Porto (Músico e professor universitário).

Dia 13/08

"Os primeiros passos na carreira de um artista", com Claudio Mendes (Produtor musical, compositor e arranjador) e Mahmundi (Cantora, compositora, produtora musical e instrumentista).

Mediação: Aparecida Silvino (cantora).

