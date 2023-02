Festival Jazz & Blues 2023 retoma a folia em Guaramiranga

Desde o ano 2000, o Festival Jazz & Blues transforma a folia do Carnaval cearense. O clima ameno de Guaramiranga abraça os apaixonados por estes gêneros musicais e a cidade serrana tornou-se referência no circuito cultural brasileiro. E a 24ª edição chega com gosto especial de reencontro.

Após dois anos acontecendo em formatos alternativos, por conta da pandemia da Covid-19, o evento retoma o formato original que é sua marca. De sábado (18) à terça-feira (21), a programação traz oficinas, rodas de conversa e o palco da Cidade Jazz & Blues está pronto para receber as estrelas da música.

A diversidade das atrações é destaque. Esse passeio pelas mais ricas sonoridades consegue reunir diferentes nomes da canção e cena instrumental. Tem concerto especial do ícone Ednardo, o canto internacional da cantora Djely Tapa (Mali-Canadá), a revelação Makem, homenagem a Belchior com Silvero Pereira e mestres como Joabe Reis, Gabriel Grossi e Arismar do Espírito Santo.

Viva Ednardo e Luizinho Duarte

"A expectativa é muito grande quanto a este retorno. Depois de dois anos acontecendo de maneira muito restrita, agora estamos retornando com a nossa programação", destaca a diretora do Festival, Maria Amélia Mamede. A organizadora ressalta as homenagens a Ednardo, Luizinho Duarte e o encontro de novos e grandes nomes da arte musical brasileira e internacional.

No sábado, às 17h, o primeiro grito de Carnaval (à moda do Jazz & Blues) chega com os shows de Lorena Nunes e Cainã Cavalcante. Em seguida, o Festival é tomado por emocionantes homenagens. Referência da música instrumental do Ceará, o trio Marimbanda celebra a memória do músico Luizinho Duarte.

Mestre compositor, baterista e fundador do grupo, Luizinho faleceu em abril de 2022, dois meses depois de sua última apresentação com o grupo, realizada durante o Festival Jazz & Blues – Edição Especial. Atualmente a Marimbanda é formada por Heriberto Porto (flautas), Thiago Almeida (arranjos e piano), Pedro Façanha (baixo acústico) e o mais novo integrante, Michael da Silva (bateria e percussão).

Autor e voz de imortais sucessos da Música Popular Brasileira, Ednardo apresenta o concerto “50 anos de Sarau Vox 72”. O repertório faz parte do álbum homônimo lançado em 2022. Considerado uma preciosidade por fãs e colecionadores, o disco traz o registro de uma apresentação realizada em Fortaleza no ano de 1972.

Legenda: No festival, Ednardo passeará pelo repertório do disco “50 anos de Sarau Vox 72” Foto: Érika Fonseca

A lista inclui clássicos como "Carneiro", "Desembarque", "Ausência", "Mais Um Frevinho Danado", "Beira-Mar" e "Varal". No show, Ednardo será acompanhado por Carlinhos Patriolino (guitarra), Cláudio Mendes (teclado e samplers), Luiz Miguel (baixo) e Igor Ribeiro (bateria), Carol Damasceno, Kellen Kristty, Régis e Rogério Soares (vozes).

Domingo no compasso do blues e Jazz

No domingo (19), uma reunião inédita ilumina a passagem da banda "Mulheres do Blues". As cantoras Marília Lima, Jael Lia e Shirley Cordeiro, a guitarrista Débora Marc, a contrabaixista Mirele Alencar, a percussionista Raquel Lopes e a baterista Dani Azevedo mergulham na história do gênero musical.

Juntas pela primeira vez no palco, as sete representantes femininas do efervescente cenário do Ceará entregam “Blues Ontem, Hoje, Sempre!”, especialmente concebido para esta edição do festival.

Legenda: Makem, cearense que brilhou na última edição do The Voice Brasil, apresenta no festival o show “Vozes” Foto: Divulgação

Em seguida, a voz que conquistou o país durante a última edição do programa The Voice Brasil. Falamos de Makem, artista cearense na estrada com “Vozes”, onde a artista passeia, delicadamente, pelas grandes vozes nacionais e internacionais de hoje e de ontem.

Maria Amélia Mamede Diretora do Festival Jazz & Blues É o encontro de gerações, o encontro de estilos e de quem quer um Carnaval mais tranquilo. A expectativa de que o público retorne, compareça e prestigie esses nossos grandes talentos"

O trombonista e compositor capixaba Joabe Reis vem ao festival com uma rica bagagem sonora que o credencia como um dos nomes mais conceituados da música instrumental brasileira atual. No palco, toda a musicalidade do primeiro disco autoral, “Crew in Church” (2020), cujo título evidencia a referência da música gospel e hip-hop.

Após encontro com Joabe Reis, o público tem um encontro especialmente construído pelos músicos Gabriel Grossi e Arismar do Espírito Santo. O Duo apresenta “Zabumbaixo & Fole de Boca”, que presta honrarias ao mestre Dominguinhos e traz uma nova leitura à obra do grande instrumentista e compositor nordestino.

Palmas a Belchior e voz internacional

O baterista Robertinho Marçal inaugura o terceiro dia de evento. O instrumentista desfila canções do primeiro trabalho solo, que leva seu nome, lançado em 2019 com músicas de compositores cearenses. Para dividir o palco, Robertinho Marçal convocou grandes músicos e amigos: Miqueias dos Santos (contrabaixo), Thiago Almeida (teclados), Rafael Maia (teclados) e Stenio Gonçalves (guitarras).

Considerado o mais expressivo dueto de jazz brasileiro da atualidade, a cantora Vanessa Moreno e o pianista Salomão Soares apresentam temas de Joyce Moreno, Luiz Gonzaga, Djavan, Hermeto Pascoal e Tania Maria, uma das principais influências do duo.

Nome internacional desta edição, a cantora Djely Tapa (nascida no Mali) apresenta no festival o repertório do álbum “Barokan”, uma homenagem às mulheres e ao africanismo. Com este disco solo, foi agraciada no canadense Juno Award com os prêmios de Álbum de World Music do Ano e o Juno Awards de 2020.

O multiartista Silvero Pereira, colunista do Diário do Nordeste, volta à cidade serrana, desta vez, no palco do Festival Jazz & Blues com “Silvero interpreta Belchior”, um tributo ao conterrâneo que tem lotado plateias por onde passa. No repertório, algumas das favoritas de Silvero, como “A hora do almoço”, “Pequeno Mapa do Tempo”, “Paralelas”, além de várias outras canções especiais para o intérprete.

Legenda: “Silvero interpreta Belchior” emocionará o público com canções como “A hora do almoço”, “Pequeno Mapa do Tempo” e “Paralelas” Foto: Divulgação

A banda que acompanhará Silvero é formada pelos músicos Caio Castelo (violão e guitarra), Dândara Marquês (baixo), Joana Lima (Teclado), Rochanna Farias (Saxofone) e Vladya Mendes (bateria).

A terça-feira (21) marca o último dia de programação com apresentações de Dona Zefinha e o concerto que reúne Nonato Lima e Pedro Façanha. "A expectativa é das melhores, a cidade se preparou para receber o público e estamos contando que será uma edição muito especial essa da retomada", finaliza Maria Amélia Mamede.

Com atividades majoritariamente gratuitas, apenas para os shows das 21h serão cobrados ingressos. As entradas estão disponíveis no site Bilheteria Virtual por R$40 e R$20 (meia).

Programação do 24º Festival Jazz & Blues

Guaramiranga / CE 18 a 21 de fevereiro de 2023

Dia 18/02 - Sábado

AGUA

10h - Oficina de Violão com Cainã Cavalcante

Basilico Restaurante

11h - Café no Tom com Marimbanda

Cidade Jazz & Blues

17h - Lorena Nunes / Cainã Cavalcante

21h - Marimbanda / Ednardo

Homenagens especiais: Luizinho Duarte e Ednardo

Dia 19/02 - Domingo

AGUA

10h - Oficina “O ser humano por trás do ser artístico” com Cláudio Mendes

Basilico Restaurante

11h - Café no Tom com Gabriel Grossi e Arismar do Espírito Santo

Cidade Jazz & Blues

17h - Mulheres do Blues / Makem

21h - Joabe Reis / Gabriel Grossi & Arismar do Espírito Santo

Dia 20/02 - Segunda-feira

AGUA

10h - Oficina de Bateria com Robertinho Marçal

Basilico Restaurante

11h - Café no Tom com Vanessa Moreno e Salomão Soares

Cidade Jazz & Blues

17h - Robertinho Marçal / Vanessa Moreno e Salomão Soares

21h - Djely Tapa / Silvero Pereira

Dia 21/02 - Terça-feira

Igreja da Gruta

9h - Matinal nas Igrejas - Miqueias dos Santos e Stênio Gonçalves

Praça do Teatro Rachel de Queiroz

10h - Dona Zefinha

Igreja Matriz

11h - Matinal nas Igrejas - Nonato Lima e Pedro Façanha