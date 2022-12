Festival gratuito em Pacatuba promove 17 dias consecutivos de música, dança e fotografia

Dezessete dias consecutivos de completa imersão na cultura: em Pacatuba, será possível. Deste sábado (3) a 20 de dezembro, o Festival das Artes – sediado no município da Região Metropolitana de Fortaleza – promoverá grande panorama de atividades contemplando música, dança e fotografia. Tudo gratuito.

A iniciativa é do Sobrado da Abolição, em movimento de conclusão das atividades do segundo semestre deste ano. Já no primeiro dia de evento, acontece a Mostra de Videodança. A ação estabelece diálogos e trocas com instituições cearenses e da América Latina que fomentam essa linguagem com o público infanto-juvenil.

As produções resultantes da oficina ministrada nos meses de setembro e outubro serão exibidas junto a uma seleção de obras produzidas e fomentadas com participantes de atividades do Centro Cultural Bom Jardim e Escola Vila das Artes (Fortaleza/CE), além da Fundación Imagen en Movimiento (Colômbia).

Na programação, consta ainda uma conversa sobre criação e curadoria com foco nessa linguagem artística, assim como a transmissão de uma produção de videodança em tempo real via Instagram, pelo perfil @sobradopacatuba.

Patrimônio imaterial

Um dos focos do projeto é também contemplar o patrimônio imaterial. Para isso, a Mostra Guardadores dos Saberes vai promover, no dia 05 de dezembro, a Roda de Capoeira Cordão de Ouro. Ela sairá do Sobrado da Abolição para a Praça da Fonte, onde acontece a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição.

Por sua vez, no dia 07, às 17h, há exibição do documentário “Artur, da farinhada ao grude”, do acervo digital do Sobrado da Abolição. Guardador dos saberes e fazeres da farinha de mandioca e suas iguarias, Artur Belarmino marcará presença junto a brincantes de Bumba Meu Boi e artesãos do barro. Uma conversa com Profetas da Chuva da região traz previsões para o inverno.

Legenda: Mostra Centro Cultural Eduardo Campos (CCEC) reúne 160 crianças e jovens das turmas de Música e Dança Foto: Dani Chaves

O encerramento do festival das Artes acontece nos dias 09 e 10 de dezembro. Nele, a Mostra Centro Cultural Eduardo Campos (CCEC) reúne 160 crianças e jovens das turmas de Música e Dança para apresentações com artistas convidados.

A contação de história e a poesia se desdobram em espetáculos de dança que podem ser assistidos pela população e visitantes em palco montado na frente do sobrado, no dia 09.

As turmas de dança Baby Class – com crianças de até seis anos – apresentam montagem inspirada em "O Mágico de Oz!". Já os alunos com idade a partir dos 7 anos, apresentam o espetáculo "Em cima da Montanha Azul", inspirado no livro de Mirian Teodózio, que também entra em cena.

Sons para todos

No dia 10 de dezembro, as turmas de música - coral, teclado, violino e flauta – realizam um recital no Sobrado da Abolição. O festival encerra com a roda de choro do Grupo Não Insistas Rapariga com o Sexteto de Flauta Sobrado da Abolição e participação do clarinetista e instrutor de música, Philipe Mc Queid.

Além de tudo isso, Salão de Fotografia ficará em cartaz até o dia 20, com horário de visitação estendido – das 8h às 21h.



Serviço

Festival de Artes Sobrado da Abolição

De 03 a 10 de dezembro no Sobrado da Abolição (Rua Major Crisanto de Almeida, 1926 – Pacatuba). Gratuito. Salão de Fotografia em cartaz até o dia 20 de dezembro, também no espaço. Mais informações pelo perfil do equipamento no instagram.



Programação

II Mostra Internacional de Videodança

Dia 03/12 (sábado), às 18h

Local: Sobrado da Abolição – Espaço Galpão

Transmissão pelo Instagram @sobradopacatuba

Mostra Guardadores do Saber

Roda de Capoeira Cordão de Ouro – Instrutor Maribondo

Dia 05/12 (segunda-feira), às 18h

Local: Praça da Fonte – Pacatuba (em frente ao Sobrado da Abolição)

Exibição Acervo Digital Sobrado da Abolição: Artur, da farinhada ao grude!

Dia 07/12 (quarta-feira), às 17h

Local: Sobrado da Abolição

Profetas da Chuva: Notícias sobre o próximo inverno – Com Artur Belarmino, Vilauba Ferrer e Zé Maria

Dia 07/12 (quarta-feira), às 17h30

Local: Sobrado da Abolição

MOSTRA CCEC

Espetáculo de dança O mágico de Oz! – Turmas Baby Class

Dia 09/12 (sexta-feira), às 18h

Local: Sobrado da Abolição

Espetáculo de Dança Em Cima da Montanha Azul – Ação de Incentivo à leitura - Inspirado no livro de Mirian Teodózio

Dia 09/12 (sexta-feira), às 19h

Local: Sobrado da Abolição

Recital de Música (Turmas Coral, Teclado, Violino, Flauta)

Dia 10/12 (sábado), às 18h30

Local: Sobrado da Abolição

Roda de Choro - Grupo Não Insistas Rapariga e Sexteto de Flauta Sobrado da Abolição. Participação Philipe Mc Queid

Dia 10/12 (sábado), às 19h

Local: Sobrado da Abolição

III Salão de Fotografia do Sobrado da Abolição

Até 20/12

Dias e horários de visitação durante o Festival das Artes: de segunda-feira a sábado, de 8h às 21h.

