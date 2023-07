Festival Eleazar de Carvalho celebra 25 anos com consertos sinfônicos, corais e recitais gratuitos

Em sua 25ª edição, o Festival Eleazar de Carvalho (FEC) volta ao formato presencial neste ano, após três edições consecutivas virtuais devido à pandemia de Covid-19. Difundindo a música erudita no Ceará, a programação conta com concertos sinfônicos, corais e recitais de grupo de câmara.

O Festival inicia neste domingo (9) e segue até o dia 23 de julho, no palco do Teatro Celina Queiroz. Os espetáculos são abertos ao público e têm entrada gratuita, mas é recomendado chegar com uma hora de antecedência para garantir o acesso.

Além das apresentações, são oferecidas formações e aperfeiçoamentos com mestres da música nacional e internacional em aulas de regência orquestral, canto e técnica vocal, prática de orquestra, banda e coral, instrumentos de cordas, sopros, percussão, piano e violão clássico.

Esta edição é também de celebração, já que são comemorados os 25 anos do Festival, os 50 anos da Universidade de Fortaleza, os 80 anos de nascimento do compositor Almeida Prado e os 150 anos de nascimento de Sergei Rachmaninoff.

Sob direção artística de Sonia Muniz de Carvalho, pianista e viúva de Eleazar, o Festival é uma das ações para manter vivo legado do maestro brasileiro.

Serviço

XXV Edição do Festival Eleazar de Carvalho

Dias 9 a 23 de julho de 2023

No Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Entrada gratuita

Informações: www.eleazarfundec.org.br





