Festival de Música da Juventude de Fortaleza abre inscrições e premia vencedores com até R$ 10 mil

O Festival de Música da Juventude de Fortaleza está com inscrições abertas até o dia 5 de outubro. A competição que abre espaço para novos talentos oferta prêmio em dinheiro. São R$10 mil para o primeiro colocado; R$7 mil para o segundo; e R$5 mil para o terceiro.

Além disso, os finalistas passarão por um processo de tutoria, no qual serão acompanhados em estúdio por produtores musicais locais e nacionais renomados.

A ideia é que os veteranos façam análises e sugestões com o objetivo de aprimorar a profissionalização dos grupos. Os ganhadores ainda serão contemplados com projetos de difusão e circulação para participarem de shows no Ceará, como também em outros estados do país.

A iniciativa é da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e Rede Cuca. Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pela internet, neste site. O foco prioritário é para jovens entre 15 e 29 anos residentes na Capital.

Diversidade

O Festival é voltado para todos os gêneros e estilos musicais. Podem participar vários projetos – bandas, grupos, coletivos, projetos solos, orquestras, entre outros. Na 5ª edição, o evento retoma as atividades após dois anos parado devido à pandemia de Covid-19.

Legenda: O Festival é voltado para todos os gêneros e estilos musicais e podem participar vários tipos de projetos Foto: Divulgação

Um dos principais focos é contribuir com o aprimoramento, desenvolvimento e incentivo na formação e descobrimento de novos talentos da música cearense. Ao todo, serão selecionados 30 projetos. Apenas seis grupos passam para a grande final, que acontece dia 3 de dezembro.

Serviço

Festival de Música de Fortaleza 2022

Inscrições até 5 de outubro de 2022 por meio do Portal da Juventude. Gratuito