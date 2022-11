Festival de Gastronomia traz chefs renomados para preparar receitas ao vivo ao lado do público

Já pensou em acompanhar de pertinho o preparo de receitas por chefs renomados e, ao término, ter a possibilidade de experimentar os pratos? Essa é uma das ações do Festival Fartura, evento que acontece desta sexta-feira (25) a domingo (27) em Fortaleza. A iniciativa prepara um combo de atividades para aqueles que adoram experimentar novos sabores e vivências gastronômicas.

A realização é do Sistema Fecomércio por meio do Senac Ceará, e tem, no roteiro, oficinas, palestras e o, com instrutores da instituição e chefs reconhecidos no mercado nacional. Ingressos podem ser obtidos no site do evento ; já as inscrições para as oficinas do Senac podem ser feitas presencialmente ou por este link . Tudo gratuito.

João Diamante (RJ) e Leticia Kalymaracaya (MS) são as grandes atrações. Ele é carioca, chef, palestrante, ativista social e criador do projeto Diamantes na Cozinha. Ela é a única chef indígena do país, pertencente à tribo Terena, Mato Grosso do Sul. Ambos compartilharão experiências no segmento e trocarão ideias sobre a arte de preparar sabores.

Ocupar a cidade com comida

Diferentes espaços da Capital serão ativados ao longo dos dois dias. Nas três oficinas do Espaço Interativo, a aula é prática e os participantes elaboram a receita acompanhando as orientações dos instrutores e chefs, nas cozinhas pedagógicas do Senac Aldeota.

Na mesma unidade, o auditório se transforma em Espaço Conhecimento, onde acontecerão três palestras focando em Cultura Alimentar com Leticia Kalymaracaya; a chef Solange Borges (BA), referência na área de culinária afro-brasileira; e João Diamante.

Legenda: Leticia Kalymaracaya (MS) é a única chef indígena do país, pertencente à tribo Terena, Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação

Por sua vez, na Estação das Artes, dentro do espaço Cozinha ao Vivo Senac Mistura, os visitantes acompanharão Diamante no preparo de uma receita e, ao final, os pratos são vendidos para quem deseja degustar. Além dos chefs convidados, instrutores do Senac participam dessa ação, com auxílio de alunos da Instituição. Possibilidades infinitas.

Serviço

Festival Fartura Fortaleza 2022

A partir desta sexta-feira (25), no Senac Aldeota (Av. Desembargador Moreira, 1301 – Aldeota). Dias 26 e 27, na Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 – Centro). Ingressos neste link e inscrições para oficinas neste, por ordem de chegada. Gratuito.

Sexta-feira (25)

Espaço Interativo – Senac Aldeota

11h às 12h30 - Vânia Kreknisk (Limoeiro - Casa de Comidas/PR) e Pedro Henrique (Senac/CE)

14h às 15h30 - Nilza Mendonça (Senac/CE) e Felipe Martins (Senac/CE)

16h às 17h30 - Lia Quinderé (Sucré) e Marilia Bayma (Senac/CE)



Espaço Conhecimento - Senac Aldeota

14h às 15h – Solange Borges (Culinária de Terreiro/BA)

15h30 às 16h30 - Leticia Kalymaracaya (MS)

17h às 18h - João Diamante (RJ)



Sexta-feira (25)

Cozinha ao Vivo Senac Mistura – Estação das Artes

19h às 20h - João Lima e La Vilany (CE)

Sábado (26)

Cozinha ao Vivo Senac Mistura – Estação das Artes

13h às 14h – Matheus Vieira e Gabriela Barreto (Senac/CE)

15h às 16h - Solange Borges (Culinária de Terreiro/BA)

17h às 18h - Leticia Kalymaracaya (MS) e Pedro Abreu (Senac/CE)

19h às 20h - Thyago Guarani (Mirakuru/PA)

Domingo (27)

Cozinha ao Vivo Senac Mistura – Estação das Artes

11h às 12h - Vânia Kreknisk (Limoeiro - Casa de Comidas/PR)

13h30 às 14h30 - Roberio Marques e Victor Carneiro (Senac/CE)

15h30 às 16h30 - Thyago Guarani

18h às 19h - João Diamante (RJ)

