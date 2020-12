Festival de Cinema Infantil do Ceará exibe 15 curtas até terça (29)

Na última semana deste ano, a programação cultural segue com projetos realizados online - como tem acontecido, em sua maioria, de meados de março até cá. Deste sábado (26), até a próxima terça (29), sempre a partir das 19h, acontece a primeira edição do Festival de Cinema Infantil do Ceará. Da mesma produtora que idealizou o FestCine de Maracanaú (CE), a mostra conta com 15 curtas-metragens selecionados para o público infantil. O acesso é gratuito.

Toda a programação será transmitida pelo canal do You Tube do projeto. O festival foi idealizado com atenção para a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais. Dessa forma, traz uma mostra exclusiva com recursos de audiodescrição, tradução em Libras e Closed Caption.

Ainda nesse foco, o evento promove um debate virtual na terça (29), às 19h, sobre a linguagem audiovisual como ferramenta de inclusão. A conversa acontecerá com a participação do roteirista e diretor Daniel C. Aragão e do animador e diretor Lucas Carvalho, a partir do processo criativo da série "O Micro Mundo de Weslley".

Programação de filmes:

Sábado (26)

Uma Aventura na Caatinga (J. França, 12 min)

Astrobaldo (Neil Arsmtrong, 13 min)

Pelas Barbas do Noel (Fernando Ferreira Garróz, 4 min)

O Retorno de Saturno (Lisandro Santos, 12 min)

Domingo (27)

Konãgxeka: o Dilúvio Maxakali (Charles Bicalho e Isael Maxakali, 13 min)

Smartphamily (Vinicius Augusto Bozzo, 4 min)

BLWARH Navegando no Deserto (Levi Magalhães, 7 min)

Pelas Barbas do Noel (Fernando Ferreira Garróz, 4 min)

Meu amigo, Meu Avô (Renan Montenegro, 12 min)

Julieta e a Bicicleta (Marco Flávio, 10 min)

Segunda (28)

Zonis R7 (Sérgio Ricardo, 8 min)

Teo e a sua turma (André Rodrigues, 10 min)

Bailarino e o Bonde (Antonio Andrade, 10 min)

Calango Lengo: morte e vida sem ver água (Fernando Miller, 9 min)

Paleolito (Ismael Lito e Gabriel Calegari, 6 min)

Tamanduá Bandeira (Ricardo de Podestá, 8 min)

O Problema do tempo (Weslley Nereu, 13 min)