Festival de Cannes premia filme brasileiro 'Cantareira', de Rodrigo Ribeyro

O Brasil conquistou o terceiro lugar com o filme "Cantareira", de Rodrigo Ribeyro, na Mostra Cinéfondation do Festival de Cannes, focada em novos diretores, ainda estudantes. A obra nacional dividiu o prêmio com o curta romeno "Love Stories on the Move", de Carina-Gabriela Dasoveanu.

Produzido como trabalho de conclusão de curso da Academia Internacional de Cinema de São Paulo, o filme se destacou na competição que, como o próprio festival define, é destinada "para inspirar e dar apoio à próxima geração de realizadores de cinema".

Em discurso após o resultado, o diretor paulistano comemorou o feito.

Rodrigo Ribeyro Diretor Primeiro, parabenizo equipe e elenco pelo feito. Só a coletividade torna isso possível. Fico muito feliz com esse terceiro lugar na Cinéfondation aqui em Cannes. A representatividade desse prêmio é o que mais importa, principalmente em se tratando de uma competição entre filmes majoritariamente europeus ou oriundos de outros países desenvolvidos", introduziu.

Legenda: Rodrigo Ribeyro, diretor de "Cantareira" Foto: Patrick Frater

"Nosso filme, feito dentro de toda sua simples produção, fica de igual pra igual através do coração que colocamos no que fazemos. Conheci colegas cineastas aqui que contaram com fundos estudantis para realizarem seus projetos, com apoios consideráveis para aspirarem realizações mais ambiciosas. O que faríamos com apoio? Por isso, entendo o valor desse prêmio e o compartilho com todos os brasileiros que vislumbram no cinema uma forma de viver, de transformar e de estar no mundo", pontuou Ribeyro.

Enredo

O filme mostra a história de Bento e Sylvio, neto e avô respectivamente, ambos com raízes profundas na Serra da Cantareira, mas em momentos diferentes de vida. O mais velho contempla preocupado o atual estado da Serra, com o "avanço" à espreita do aspecto natural do lugar, já cicatrizado por lojas e estradas abertas em meio a mata. O jovem vive em São Paulo, solitário, envolto pela cacofonia da cidade grande. Seria melhor voltar ao lugar onde cresceu?

O diretor baseou muito de sua vivência para criar o roteiro. "Eu cresci na Cantareira, nesse lugar tranquilo, onde o tempo corre (ou corria) numa outra velocidade e onde o som colabora (ou colaborava) para um estado muito mais sereno", descreve. "Mudar para o centro de São Paulo, fazer amizade com os trabalhadores da região e perceber todas essas diferenças foi a faísca".

A fotografia de Dani Drummond e arte de Gabriela Taiara valoriza o confronto entre o cosmopolita e o rural.

FICHA TÉCNICA

ELENCO

Bento – Emiliano Favacho

Sylvio – Almir Guilhermino

Leo – Guilherme Dourado

Maria (Fogueira) – Margot Varella

Senhor da Cachoeira – Gelson dos Santos

EQUIPE

Roteiro, Direção, Montagem e Desenho de Som – Rodrigo Ribeyro

Assistente de Direção – Eva Moreira

Direção de Fotografia, Cor e Assistência de Montagem – Dani Drumond

Assistente de Fotografia e Figuração – Shay Peled

Drone – Paulo Chou

Cleaning - Eduardo Nascimento

Direção de Produção – Isis Ramos

Assistente de Produção, Casting e Figuração – Wagner Vieira

Assistente de Produção – Juliana Santos

Som Direto – Uirá Ozzetti

Mixagem de Som – Ricardo Zollner

Direção de Arte – Gabriela Taiara

Assistente de Arte e Maquiagem – Madu Medeiros

Assistente de Arte e Maquiagem – Jé Bertoni

Produção Executiva e Apoio – Sylmara Ribeiro

Marceneiro e Motorista – Eduardo Oklinhos

Segurança - Luiz Cláudio

Tradução Inglês – Flavia Ribeiro

Legendas e DCP - Onda Finalização

Realização - AIC, Cachorro Sensível Filmes e Tipiti Filmes.