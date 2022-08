Festival Curta o Gênero comemora 10ª edição com programação sobre arte, raça e cultura

O festival Curta o Gênero comemora a 10º edição ao longo deste mês, contando com atividades como oficinas e minicursos sobre arte, gênero, raça, classe e cultura. A programação iniciou na última segunda-feira (8) e seguirá até o dia 28 de agosto.

Neste ano, o evento aborda a temática “Desafios feministas e de outros campos contra hegemônicos frente aos cenários sociopolíticos latino-americanos e globais atuais”, tendo a participação de pesquisadores, artistas e especialistas.

Além das apresentações de trabalhos, o festival também contará com mostras artísticas, lançamentos de livros, shows e flash tattoos.

Para a presidente da ONG Fábrica de Imagens, a Christiane Ribeiro Gonçalves, o Curta o Gênero traz uma marca para o atual período social, político e histórico.

"É essa cena e a perspectiva de contribuir para a construção de outro horizonte civilizatório anticapitalista, despatriarcal, descolonial, antirracista e anti-imperialista, através da arte, da ciência e da política, que move nosso X Curta o Gênero”, detalhou.

Legenda: Em 2021, festival contou com uma exposição de fotografias Foto: Divulgação/Curta o Gênero

Programação virtual

Até o dia 17 de agosto, o evento conta com programação remota, que será transmitida pelo canal do Curta o Gênero no YouTube. Os minicursos, oficinas e mesas abordam questões como imagem corporal, feminismo, democracia e meio ambiente.

Sexta-feira (12/08): Minicurso, ministrado por Talita Gantus, sobre “A geografia do gênero e da raça: capitalismo e impactos socioambientais ", e mesa “Pensamentos, articulações e ações para derrotar os fundamentalismos e o neoliberalismo”.

Minicurso, ministrado por Talita Gantus, sobre “A geografia do gênero e da raça: capitalismo e ", e mesa “Pensamentos, articulações e ações para derrotar os fundamentalismos e o neoliberalismo”. Terça-feira (16/08): Minicurso "Os impactos da perseguição conservadora à ‘ideologia de gênero’ e aos direitos sexuais e reprodutivos para a desestabilização das democracias latinoamericanas”, ministrado por Larissa Pinheiro.

Minicurso "Os impactos da perseguição conservadora à ‘ideologia de gênero’ e aos direitos sexuais e reprodutivos para a desestabilização das latinoamericanas”, ministrado por Larissa Pinheiro. Quarta-feira (17/08): Oficinas “Escrevivências sobre feminismo comunitário ”, com Camila Nobre, e “Arte e dissidências: metáforas do HIV e da AIDS”, com Rhamon Matarazzo.

Oficinas “Escrevivências sobre ”, com Camila Nobre, e “Arte e dissidências: metáforas do HIV e da AIDS”, com Rhamon Matarazzo. Quinta-feira (18/08): Oficinas “Corpo querido? Um olhar sobre padrões, imagem corporal e mídias no contexto adolescente”, com Simone Faustino, e “Decolonizar a escrita acadêmica: perspectivas feministas”, com Arianne Lovo.

Apoiadores

A 10ª edição do Curta o Gênero é realizada pela ONG Fábrica de Imagens, contando com o apoio da Enel, da Rede Cearense Cultura Viva de Gênero e Sexualidades, da Rede Cearense Cultura Viva e da Rede Latino-americana de Gênero e Cultura.

Legenda: Programação presencial também pode ser inclusiva para crianças Foto: Divulgação/Curta o Gênero

Além disso, tem produção do Ponto de Cultura Outros Olhares e do Projeto Cacto, e apoio institucional do Instituto Dragão do Mar e da Secretaria de Cultura do Ceará por meio da Lei do Mecenato.

Serviço

Programação: 8 a 28 de agosto. Transmissão remota através do canal do Curta o Gênero no YouTube. Para mais informações é possível acessar o Instagram @curtaogenero ou o site oficial do evento.