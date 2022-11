Festival Canoa Blues promete ferver o litoral cearense com noites de show gratuitos

O encontro da natureza e uma expressão musical que reúne fãs de todas as idades e gêneros. Desde 2008, o Festival Canoa Blues faz do litoral cearense um palco aberto. E a Praia de Canoa Quebrada, em Aracati (há 150 km de Fortaleza) é o grande cenário desta festa.

Considerado o único evento destinado exclusivamente ao gênero no Ceará, o Canoa Blues continua gratuito e preparou duas datas especiais de programação. A edição 2022 começa nos dias 25 e 26 de novembro, em Canoa Quebrada. Já em 10 de dezembro será a vez de Fortaleza testemunhar essa história.

Nomes do blues cearense e nacional se unem para uma série de shows intensos. Em Canoa, a cantora e guitarrista Nanda Moura (CE/RJ) volta ao estado natal para mostrar toda sua força com o blues tradicional. O litoral vai ferver ainda com as presenças do gaitista David Tanganelli (SP), Roberto Lessa Trio e a banda X'Roll, com a cantora Tatianna Freitas.

Encontro de feras

Passada essa primeira etapa da programação, a capital cearense recebe o festival no BNB Clube (Av. Santos Dumont). O guitarrista Felipe Cazaux chega acompanhado de Renato Cazzolli (baixo), Ricardo Pinheiro (bateria) e Caike Falcão (guitarra e voz).

Como atração adicional, o festival incorporará uma das marcas de Canoa Quebrada: o reggae, presente nos repertórios dos artistas que se apresentarão.

Em nota, o curador e diretor-executivo do evento, Roberto Maciel, detalha que o festival preserva os mesmos objetivos. "Promover qualidade e interações entre músicos, a comunidade e o público. O Canoa Blues é o festival de diálogo, respeito à arte e fortalecimento da cultura", completa Roberto Maciel.

O Canoa Blues 2022 retoma a linha aberta e presencial do festival, inaugurada em 2008. Em 2020, foi realizada programação virtual, exibida no canal do evento na plataforma YouTube. No ano passado, foram realizados shows com público reduzido em Canoa Quebrada.

Serviço:

Festival Canoa Blues - Edição 2022

25 e 26 de novembro, em Canoa Quebrada, a partir das 22 horas

10 de dezembro, Fortaleza (BNB Clube - Av. Santos Dumont), a partir das 21 horas

Aberto ao público