Festa de Iemanjá tem programação virtual pela Prefeitura de Fortaleza

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) promove de forma virtual no próximo domingo (15) a Festa de Iemanjá. A celebração terá a presença dos representantes dos festejos da Praia do Futuro e da Praia de Iracema e será transmitida pelo canal do Youtube da Secultfor.

A programação tem início às 10 horas, com o lançamento do Dossiê do Registro da Festa de Iemanjá, fruto do projeto “Ações de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de Fortaleza”.

O evento terá participação do secretário da Cultura de Fortaleza, Elpidio Nogueira; do antropólogo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-CE), Vinícius Frota; do coordenador da pesquisa do registro da Festa de Iemanjá, Jean dos Anjos; do coordenador do Patrimônio Histórico Cultural da Secultfor, Diego Zaranza; e mediação de Graça Martins, gerente da Célula de Patrimônio Imaterial da Secultfor.

Às 10h30 terá início a primeira roda de conversa, com o tema “As águas do mar fortalecendo a fé, cura e esperança nos tempos de pandemia”.

Participarão os representantes da festa da Praia do Futuro: Pai Marcos de Ogum, da Casa General de Brigada; Pai Leonildo de Xangô, da Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro; Pai Ricardo de Ogum, da Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro; Mãe Elita de Oxalá, da Casa Rei Salomão e mediação de Mãe Kelma de Iemanjá, do Terreiro da Vovó Inez.

Por fim, às 11h30 ocorrerá a roda de conversa com o tema “Memórias da Festa de Iemanjá no Ceará”, com participação dos representantes do festejo na Praia de Iracema: Pai Neto, da Associação Espírita de Umbanda São Miguel; Pai Ricardo de Xangô, da Associação Cultural Afro Brasileira Pai Luiz de Aruanda e Pai Varela de Ogum, do Superior Órgão de Umbanda do Brasil.

Patrimônio Imaterial de Fortaleza

Fortaleza celebra desde a década de 1950 a Festa de Iemanjá todo dia 15 de agosto. A programação normalmente conta com os ritos tradicionais de cortejo, louvor, entrega de oferendas e saída da jangada, além de apresentações de Afoxés e Tambor de Crioula, nas praias da capital cearense.

Em 2018, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, registrou a Festa de Iemanjá como Patrimônio Imaterial, conforme decreto nº 14.262 de 30 de julho, reconhecendo a importância e afirmando o compromisso do fomento e promoção do festejo.

Serviço

Live Festa de Iemanjá 2021

Participantes: Elpidio Nogueira, Vinícius Frota, Jean dos Anjos e Diego Zaranza

Mediação: Graça Martins

Data: Domingo (15/08)

Hora: 10h

Local: Canal da Secultfor no YouTube

Roda de conversa “As águas do mar fortalecendo a fé, cura e esperança nos tempos de pandemia”

Participantes: Pai Marcos de Ogum, Pai Leonildo de Xangô, Pai Ricardo de Ogum e Mãe Elita de Oxalá

Mediação: Mãe Kelma de Iemanjá

Data: Domingo (15/08)

Hora: 10h30

Local: Canal da Secultfor no YouTube

Roda de conversa “Memórias da Festa de Iemanjá no Ceará”

Participantes: Pai Neto, Pai Ricardo de Xangô e Pai Varela de Ogum

Data: Domingo (15/08)

Hora: 11h30

Local: Canal da Secultfor no YouTube

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?