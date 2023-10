Feira do Cordel Brasileiro terá ações literárias e show de Chambinho; veja programação gratuita

Quem gosta de cultura popular já tem compromisso marcado para o fim de semana. É que a Caixa Cultural Fortaleza recebe, entre quinta-feira (19) e sábado (21), a quinta edição da Feira do Cordel Brasileiro, que terá atividades voltadas para o cordel e outras linguagens que se relacionam com o gênero literário nordestino.

O evento é gratuito e acessível para todos os públicos. A programação inclui lançamentos literários, vendas de cordel, exposição de obras raras, recitais, palestras, rodas de conversa e oficinas. Entre os destaques culturais está a apresentação do cantor e sanfoneiro Chambinho do Acordeon, que se apresenta no primeiro dia da feira, às 20h.

Os multiartistas Beto Brito e Adiel Luna também participam da programação com shows e lançamentos de livros. A edição presta homenagens a grandes nomes da cultura nordestina, como Mestre Bule-Bule, Mestre Dila, Oswald Barroso, o cordelista Arievaldo Vianna e José Camelo de Melo Rezende, autor do romance "O Pavão Misterioso", um dos clássicos da literatura brasileira.

Confira a programação completa:

O cantor e sanfoneiro Chambinho do Acordeon se apresenta no primeiro dia de feira

Quinta-feira (19/10)

14h10 - Solenidade de Abertura

14h30 - Exibição de episódios da série “No País da Poesia Popular” - Bráulio Tavares (Campina Grande/PB) e José Araripe Jr. (Salvador/BA)

15h - Lançamento coletivo de livros e folhetos com vários autores e autoras

15h10 - Palestra e lançamento do livro “Pretas e Pretos na Literatura de Cordel”, com Alberto Perdigão (Fortaleza/CE), e oficina “Construção de Fantoches com Material Reciclado”, com Mestre Martônio Holanda (Sobral/CE)

15h30 - Lançamento do livro “Personalidades Históricas do Ceará Cantadas em Cordel”, com Guaipuan Vieira (Teresina/PI)

16h - Lançamento da antologia “Cordel das Rosas”, com a participação de Silvinha França (Guarabira/PB)

16h40 - Recital “O Decano e o Aprendiz”, com Mestre Chico Pedrosa (Guarabira/PB) e Anthony Feitosa (Aiuaba/CE)

18h - Repente ao som da viola com Guilherme Nobre (Fortaleza/CE) e Zé Vicente (Chorozinho/CE)

19h - Espetáculo “Mundaréu Sonoro”, com Mestre Martônio Holanda (Sobral/CE)

20h - Show de encerramento - Chambinho do Acordeon (São Paulo/SP)

Sexta-feira (20/10)

14h10 - Exibição de episódios da série “No País da Poesia Popular” - Bráulio Tavares (Campina Grande/PB) e José Araripe Jr. (Salvador/BA) | Bate-papo com a co-diretora Lis Schwabacher de Araripe (Salvador/BA) | Mediação: Maura Isidoro (Arneiroz/CE)

15h50 - Palestra “Cordel e formação humana - um estudo à luz da onto-metodologia”, com o pesquisador e cordelista Eduardo Macedo (Fortaleza/CE)

14h30 - Oficina “Cantoria de Viola”, com Mestre da Cultura e Tesouro Vivo Geraldo Amâncio Pereira (Cedro/CE)

16h - Apresentação do “Projeto Cordel Escola” e lançamento de cordéis | Participação da EEF Capitão Manoel Pinto de Mesquita (Itapajé/CE) e poeta Sergio Magalhães (Itapajé/CE)

17h - Recital “Cordel do Dia”, com Evandro Aquino (Pacatuba/CE)

18h - Lançamento do livro “Lunário Encourado” - Mestre Adiel Luna (São Lourenço da Mata/PE)

19h - Show de emboladas com Marreco (Aracoiaba/CE) e Pinto Branco (Quixadá/CE)

20h - Show “Só Quero Avoar” - Beto Brito (Santo Antônio de Lisboa/PI)

15h30 - “Um tantim de poesia” com o ‘Pequeno Poeta’ Reginildo Paiva (São Gonçalo do Amarante/CE)

16h - Lançamento do livro “Bazófias de um Cantador Pai D’égua, o Maior Cordel do Mundo” de Beto Brito (Santo Antônio de Lisboa/PI)

17h30 - Lançamento dos cordéis e recital, “Mas, será o Benedito?” e “Harry Potter e o Cactus Patronum” - Julie Oliveira (Maracanaú/CE) e Patrick Lima (Fortaleza/CE)

Sábado (21/10)

14h - Mesa "O Cordel na Educação", com Bruno Paulino (Quixeramobim/CE), Francisco Paiva Neves (Cedro/CE) e Silvinha França (Guarabira/PB) | Mediação: Ione Severo (Pombal/PB) e oficina “Cordel: Aprenda a Fazer Fazendo”, com Rouxinol do Rinaré (Banabuiú/CE)

14h30 - Exibição de episódios da série “No País da Poesia Popular” - Bráulio Tavares (Campina Grande/PB) e José Araripe Jr. (Salvador/BA)

15h30 - Lançamento do livro “A Mala do Folheteiro” do Mestre da Cultura e Tesouro Vivo Klévisson Viana (Quixeramobim/CE) e recital “Meu Sertão em Versos” - Evaristo Geraldo da Silva (Quixadá/CE) e Dideus Sales (Crateús/CE)

15h50 - Lançamento do cordel “Corisco e a anta esfolada” - Rodrigo Passolargo (Fortaleza/CE)

16h30 - Recital “Viagens de um oculista ambulante”, com Breno de Holanda (Garanhuns/PE)

17h - Espetáculo “Munganga Navi”, com João Pirambu (Fortaleza/CE)

18h - “Nas Asas do Pavão - Espetáculo Litero-Musical”, com Paola Tôrres (Gravatá/PE)

19h - Repente ao som da viola com Gonzaga da Viola (Itatira/CE) e José Eufrásio (Itapajé/CE)

20h - Encerramento com Beto Brito (Santo Antônio de Lisboa/PI), Adiel Luna (São Lourenço da Mata/PE), Tranquilino Ripuxado (Crato/CE), Paola Tôrres (Gravatá/PE), Klévisson Viana (Quixeramobim/CE) e outros

Serviço

5ª Feira do Cordel Brasileiro

Quando: De 19 a 21 de outubro de 2023, das 14h às 22h

Endereço: Caixa Cultural Fortaleza - Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Mais informações: (85) 3453.2770

Entrada franca | Acessível para pessoas com deficiência