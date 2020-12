Fátima Bernardes faz primeiro passeio após cirurgia para retirada de câncer no útero

Fátima Bernardes fez o primeiro passeio após a cirurgia para a retirada de um câncer no útero. A apresentadora compartilhou fotos do momento, com o namorado, Túlio Gadêlha, no Instagram.

"Já estou liberada para dar pequenos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e - com a praia completamente deserta - tirar uma foto sem máscara. E aí voltei feliz para casa. Para descansar e continuar minha recuperação", escreveu a apresentadora na rede social.

Legenda: Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha passeiam em praia Foto: Reprodução/Instagram

Diagnóstico de câncer

Fátima Bernardes revelou no dia 2 de dezembro que havia sido diagnosticada com um câncer no útero em estágio inicial. De acordo com a jornalista, a doença foi descoberta após série de exames de rotina. "Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham".

A apresentadora foi submetida a uma cirurgia no domingo (6). Após anunciar que recebeu diagnóstico de câncer de útero em estágio inicial, Fátima havia compartilhado nas redes sociais que passaria por cirurgia, e que por isso ficaria afastada por alguns dias do trabalho.

Homenagem da filha

Bia Bonemer, filha da apresentadora, publicou uma emocionante declaração para Fátima no Instagram. O post traz uma reflexão sobre a luta da mãe contra o câncer na última semana.

"Desde que recebi a notícia, há apenas quatro dias, eu não tive medo. Não tive porque em nenhum momento eu cheguei perto de duvidar de que tudo daria certo. Talvez porque sua coragem e segurança são tão fortes que podemos sentir de longe. Ou também porque, assim como na história, você bate de frente com o medo, enxergando-o como um desafio", diz um trecho da mensagem.