Fagner se declara insatisfeito com o comportamento de Bolsonaro

O cantor e compositor cearense Raimundo Fagner se declarou descontente com o comportamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Eleitor de Bolsonaro na última eleição, o artista, em entrevista do jornal O Globo, disse que a atuação do chefe do Executivo do País é "ridícula".

"Ninguém está precisando ouvir as loucuras que ele fala, mas de paz. Ele tem é que trabalhar pelo Brasil. A maneira como se comporta não é a de um presidente. Quero que governe! Nunca fui petista. Mas já votei em Lula. Mesmo quando eu era filiado ao PSDB. Tivemos uma relação próxima. Mas todos nós nos decepcionamos", complementou Fagner.

O cantor recordou que conheceu Bolsonaro, após declarar apoio ao atual presidente em vídeo, dentro de um avião. "Ele se fotografou comigo dizendo que era para a mulher, mas publicou no Instagram. Fiquei meio assim? Ele queria que eu descesse com ele em uma manifestação que o esperava. Falei que estava comprometido com o Ciro Gomes", lembrou.

Fagner conta que esteve com Bolsonaro pela última vez, quando o presidente ganhou a eleição em 2018. E os dois estiveram no mesmo evento, durante a posse de Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, segundo Fagner, Bolsonaro "mal olhou pra mim. Estou pouco ligando".

O cearense colocou que alguns membros da equipe ministerial do Governo Federal merecem respeito, mas sugere ajuda psicológica para Bolsonaro. "Parece que está em surto, um psicólogo podia dar uma força (risos). Esse deboche com que Bolsonaro se dirige à nação é inadmissível. Não acredito no que diz. Tenho amigos nessas queimadas pelo Brasil, gente na Defesa Civil de Brumadinho, Mariana. Para quem coloca 'votou em Bolsonaro' no meu Instagram, quero dizer: votei para que tocasse o Brasil, não para falar besteira", comentou.