Exposição no MIS-CE usa óculos de realidade virtual para levar visitante ao oceano e espaço

Utilizar a tecnologia para expandir o conhecimento. A partir desta ideia, a instalação “O meio que risca a pedra” convida o público a desbravar dois fascinantes universos. Com projeções em alta resolução e óculos de realidade virtual, o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS-CE) transporta os visitantes para o mar e espaço.

Em cartaz até 6 de abril, a experiência imersiva promove o encontro com os segredos da vida marinha. A viagem virtual começa a partir de um ponto de observação privilegiado. Os visitantes podem observar a Terra do espaço e depois mergulhar no oceano, em uma bancada de corais situado na costa cearense.

O projeto desenvolvido pela Bugaboo Studio permite duas formas de imersão. A experiência conta com projeções na sala e estações para uso dos óculos de VR,onde cada visitante pode utilizar o equipamento por até cinco minutos. No caso dos óculos é preciso agendamento prévio e ter acima de 12 anos.

Conscientização via sci-fi

"O objetivo da exposição é sensibilizar para a importância da conservação da vida marinha, em particular dos recifes de coral e suas espécies, uma vez que desempenham um papel crucial na saúde dos oceanos e fornecem habitat e alimento a uma vasta gama de espécies marinhas", explica, em nota, o MIS-CE.

Para facilitar o processo de descoberta, a instalação permite adentrar uma verdadeira ficção cientifica. Em "O meio que risca a pedra", o visitante está em uma nave alienígena que cruza o espaço em busca de vida inteligente. Ao passar pelo planeta Terra, a missão detecta algo, no fundo do mar.

Legenda: Experiência de observar o planeta Terra a partir do espaço Foto: Bugaboo / Divulgação

O visitante terá a sensação de estar em uma nave inteligente que conversa com o participante durante toda a experiência, enquanto exibe também um holograma que apresenta as principais espécies que aparecem no exterior da nave.

Inspiração para o trabalho

A partir desse momento é possível mergulhar no vasto oceano e identificar a harmonia entre os seres que aquele ecossistema possui. O participante consegue visualizar os corais coloridos, diversas espécies de peixes, incluindo espécies presentes como tubarões, rêmoras, tartarugas e algas.

As imagens utilizadas em "O meio que risca a pedra" são inspiradas em fotos e vídeos realizadas por mergulhadores que navegam no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, localizado a 10 milhas náuticas do Porto do Mucuripe, em Fortaleza. O Parque é uma das 39 Unidades de Conservação (UC) que existem no Ceará.

Para os organizadores, tecnologias imersivas como a realidade virtual ajudam na educação ambiental, tornando-a mais envolvente e eficaz. "Torna a transmissão de informações sobre questões ambientais mais divertida e atraente, o que pode incentivar mudanças comportamentais positivas. Vários estudos apontam o poder das tecnologias imersivas na potencialização dos processos de aprendizagem", explicam os realizadores.

Serviço:

O meio que risca a pedra - uma experiência imersiva de conscientização. Até 6 de abril no Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410, Meireles). Gratuito. Terça a quinta: 10h às 18h. Sexta a domingo: 13h às 20h. Uso do óculos de realidade virtual somente para pessoas acima de 12 anos e mediante agendamento aqui.