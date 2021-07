Exposição fotográfica resgata as origens da Praia do Cumbuco

Resgatar as origens e também projetar o amanhã. Esse é o objetivo da exposição fotográfica “Cumbuco Antigo”. Até 15 de agosto, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar nas origens da Praia do Cumbuco.

A mostra gratuita é uma das ações do movimento "Winds for Future" e acontece no Hub Cumbuco. O trabalho de resgate da criação da Vila do Cumbuco, hoje uma das praias mais visitadas do Ceará, busca gerar pertencimento e valorizar a cultura local.

Legenda: Contar essa história para outras gerações é vital, defende o presidente da Colônia de pescadores Z-7 de Cumbuco, Ari Silva Foto: Arquivo Família Bôsco Dias

Assim, a fotografia se sobressai como a linguagem escolhida para contar esse passado. As fotografias datam dos anos 1970 e pertencem ao acervo de João Bôsco Aguiar Dias.

O engenheiro civil e urbanista tem trajetória ligada diretamente à fundação do Cumbuco. "Pensei em desenvolver no Cumbuco um turismo de forma responsável e sustentável, preservando a natureza e integrando os nativos no desenvolvimento econômico local", explica Dias.

Cultura e turismo

As perspectivas apontadas pelo fundador se aproximam da trajetória defendida pelo "Winds for Future". Aproximar comunidade, empresas e setor público, são partes essenciais à missão do movimento.

André Farias Presidente do Instituto Winds for Future A exposição é, além de uma homenagem ao Senhor Bôsco, um resgate histórico, que permitirá comunidade e turistas identificar e valorizar ainda mais a rica cultura do Cumbuco

"Cumbuco Antigo" reforça o como o desenvolvimento, cultura e turismo precisam caminhar juntos. Segundo o presidente da Colônia de pescadores Z-7 de Cumbuco, Ari Silva, o evento é relevante por contar essa jornada do lugar para outras gerações.

"É valioso poder relembrar as boas lembranças, a paz do Cumbuco dos anos 1970. Fico feliz pela valorização territorial da Colônia de Pescadores Z-7 de Cumbuco, que até hoje está no coração da Vila", defende Ari.

Asas ao desenvolvimento

O Winds For Future acredita que a valorização da cultura local e a difusão da história são fundamentais para uma vida sustentável. A exposição fotográfica é o primeiro grande passo para a construção de um museu do Cumbuco, projeto em que o Winds For Future por meio do Hub Cumbuco vem trabalhando junto à comunidade.

Legenda: Documentário sobre Cumbuco é o próximo passo Foto: Arquivo Família Bôsco Dias

A gravação de um documentário sobre o Cumbuco é o próximo passo. A primeira parte do material está disponível durante "Cumbuco Antigo". O registro conta com uma entrevista com o Senhor João Bôsco Aguiar Dias, sobre o processo de estabelecimento dos loteamentos da Praia e Vila do Cumbuco.

Serviço:

Exposição Cumbuco Antigo. De 16 de julho a 15 de agosto, no Hub Cumbuco (Centro de Apoio ao Turismo, na Avenida dos Coqueiros 2273, Cumbuco). Visitas de segunda a sexta-feira (9h às 17h). Gratuito.