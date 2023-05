Ex-nora de Rita Lee diz que foi desafiador dar notícia da morte da artista ao filho

A escritora e podcaster Camila Fremder contou como foi dar a notícia da morte de Rita Lee, ao filho, Arthur, fruto do relacionamento com Antonio Lee.. Apesar de difícil, Camila disse que Arthur lidou bem com a situação.

“O difícil foi comunicar o Arthur, que tem cinco anos. Foi um desafio para o tempo da criança de entender essa situação. Foi difícil, mas acho que ele lidou super bem. Ontem ele ficou o dia inteiro com o Roberto. Foi muito bonitinho essa ideia da criança de estar muito preocupado com quem está aqui”, disse ela ao g1.

Apesar de não ter participado do velório da artista, nesta quarta-feira (10), Camila reforçou que os dois eram muito próximos. "Ele visitou ela direto em todos os últimos dias”.

Por fim, a escritora elogiou a ex-sogra como avó. “Ela é exatamente tudo aquilo que você imagina. Ela é fantástica, genial, muito carinhosa, muito engraçada. Engraçado que ainda falamos no presente”.

Na terça-feira (9), Camila chegou a agradecer no Twitter as mensagens de carinho que recebeu e contou a forma que o filho escolheu de se despedir de Rita Lee. “Arthur escreveu uma carta para vovó Rita e vai amarrar em um balão que vai voar até ela”, postou.