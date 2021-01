Ex-BBB Emilly Araújo é pedida em casamento no Réveillon

Vencedora da 17ª edição do BBB, Emilly Araújo usou as redes sociais para revelar que foi pedida em casamento pelo empresário Paulo Simão no Réveillon. Os dois estão juntos desde 2018.

"Começando 2021 noiva. Ele sempre se superando e me mostrando o homem incrível que se tornou. Logo, eu que me considero boa com as palavras, não sei descrever para vocês o que estou sentindo agora", escreveu a ex-BBB ao publicar as imagens do pedido.

Envolvida em um relacionamento abusivo no confinamento da Globo com o médico Marcos Harter, que chegou a ser indiciado por agredi-la durante o confinamento e expulso do BBB 17, Emily Araújo venceu o programa e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Parte do valor foi gasto no pagamento de boletos antigos, a outra foi investida com o auxílio de um educador financeiro. Seu sonho mesmo era ser atriz, mas ela não passou em nenhum teste e teve o contrato com a Globo encerrado. Após triplicar o valor do prêmio com seu trabalho como influenciadora digital, segundo contou ao TV Fama em 2018, a gaúcha agora aposta na carreira de youtuber.

