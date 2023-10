Evento literário celebra protagonismo trans com lançamentos no Porto Dragão

Com o intuito de contribuir para a visibilidade das lutas, memórias e potencialidades artísticas de pessoas transsexuais, travestis e não-binárias, o Hub Cultural Porto Dragão recebe, neste sábado (14), às 16h, um evento literário voltado para a literatura protagonizada por pessoas trans.

Na ocasião, serão lançados dois livros: “Inúmeras” e “Um Corpo para Dandara”, de Levi Banida. Ambos serão disponibilizados gratuitamente nos formatos e-book e audiolivro.

A primeira obra busca reunir memórias de pessoas trans vivas, uma tentativa de registro histórico em contraponto ao cenário de violência e extermínio que a população sofre, especialmente no Brasil. O livro também propõe um mapeamento de artistas trans, travestis e não-binários do Estado.

Já “Um Corpo para Dandara”, debate um ciclo de performances que denuncia o extermínio da população trans no Ceará. O estudo tem como figura central Dandara Kettley, travesti executada brutalmente em Fortaleza em 2017, caso que se tornou símbolo da luta pelas vidas travestis em todo o País.

O evento contará com uma roda de conversa aberta ao público com artistas do coletivo de arte contemporânea Banida Plataforma.

SERVIÇO

Lançamento dos livros "Inúmeras" e "Um Corpo para Dandara", de Levi Banida

Quando: Sábado (14), às 16h

Onde: Praça das Artes do Hub Cultural Porto Dragão (R. Boris, 90 - Praia de Iracema)

Gratuito e aberto ao público