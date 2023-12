Evento gratuito na Estação das Artes celebra o design latinoamericano com exposição e oficinas

Celebrar e conhecer a diversidade do design latinoamericano, feito no Ceará e fora dele. A partir desta quinta-feira (14) até sábado (16), o evento Abertura LAD Awards na Kuya - Expor Brasil proporcionará essa experiência a quem se achegar ao Complexo Cultural Estação das Artes.

A iniciativa promete um retrato do melhor da produção da América Latina em mais de 30 horas de programação. É a primeira vez que serão expostos no país os trabalhos vencedores do Prêmio Latino-americano de Design – 2023 (Latin American Design Awards), uma das principais premiações da área, que reconhece os melhores trabalhos gráficos realizados durante o ano por designers, estúdios, criativos e artistas visuais.

Ao todo, 213 projetos de profissionais e estudantes de 13 países foram selecionados em dez categorias. O Brasil foi o grande destaque, com mais de 100 projetos premiados. Entre os vencedores, está o projeto do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), realizado pelo designer cearense Renan Costa Lima, do Estúdio Tropical. Um orgulho.

Além da exposição, é possível também participar de oficinas que passeiam pelo universo de zines, letterings para camisetas e pôsteres políticos, refletindo como o design pode ser uma ferramenta valiosa para a economia criativa e a transformação social.

O pernambucano Eduardo Souza ministrará a oficina "Zine com Corita Kent" e conduzirá a produção de um zine colaborativo inspirado nas ideias da freira e artista americana, que se tornou símbolo no ensino das artes e uma voz firme pelo ativismo social ao transformar arte em esperança e justiça nos anos 1960.

Por sua vez, as designers cearenses Lorena Araújo e Ana Cartazista ministrarão a oficina de "Lettering e Camisetas Decoloniais", na qual os participantes aprenderão a criar letras e camisetas originais que valorizam as culturas e identidades dos povos originários e afrodescendentes.

A oficina "Pôsteres políticos e experimentações gráficas", por sua vez, ficará a cargo do designer Renan Costa Lima.

Made in Ceará e Brasil

Mesas de debates igualmente compõem o roteiro de atividades, passando pela produção do design latinoamericano até o potencial dele como ferramenta de inovação e desenvolvimento comunitário. Globalização, precarização do trabalho, economia criativa e a potência das comunidades em rede também estarão em destaque.

Legenda: Ao todo, 213 projetos de profissionais e estudantes de 13 países foram selecionados em dez categorias Foto: Divulgação

Outro ponto alto é discutir o design latinoamericano produzido e concebido no Ceará, abordando da qualidade da produção às desigualdades territoriais. "Como é a produção do designer feita no Ceará, mas fazendo um design brasileiro?" é uma das questões que regerão as conversas.

Durante todo o evento, a Feira Kuya de Design Autoral mostrará o trabalho de cearenses, disponíveis para venda, com apresentações musicais de DJs durante a noite. De fato, uma grande celebração.



Serviço

Abertura LAD Awards na Kuya - Expor Brasil

De 14, 15 e 16 de dezembro na Kuya - Centro de Design do Ceará (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro). Programação gratuita e aberta ao público. Mais informações por meio do perfil do Complexo Cultural Estação das Artes no instagram