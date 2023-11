Evento gastronômico 'Elas Mandam Brasa' celebra o protagonismo feminino no universo do churrasco

O Sistema Verdes Mares, em parceria com a Baladeira, realizam, entre esta sexta-feira (24) e domingo (26), o evento "Elas Mandam Brasa", para destacar o papel crucial das mulheres no cenário do churrasco, desafiando os estereótipos em um mercado tradicionalmente dominado por homens.

Os visitantes terão a oportunidade de participar de demonstrações culinárias de alta qualidade, desfrutar de uma estrutura coberta e degustar receitas exclusivas preparadas por talentosas chefs churrasqueiras.

Há ainda oportunidades disponíveis para mulheres especializadas em churrasco e chefs de cozinha interessadas em integrar as estações do evento.

“Estamos entusiasmados em apresentar 'Elas Mandam Brasa', uma celebração única que destaca a paixão e o talento das mulheres no universo do churrasco. Este projeto, que reúne programa e evento, é mais do que uma experiência gastronômica; é um movimento que busca promover a igualdade de gênero e reconhecer o incrível trabalho das mulheres churrasqueiras”, diz Iarla Carolina, supervisora de programação do SVM.

Mais do que um festival gastronômico, "Elas Mandam Brasa" tem uma missão social: quebrar as barreiras de gênero e destacar o talento e a criatividade das mulheres no universo do churrasco. O evento marcará um momento significativo na cena gastronômica de Fortaleza, convidando a todos para se juntarem à celebração da diversidade e do talento no mundo do churrasco. O projeto está programado para se expandir em 2024, contemplando mais cidades do Norte e Nordeste.

"Elas Mandam Brasa" oferecerá ainda um espaço infantil, apresentações no palco "Manda Brasa", ativações de patrocinadores, uma alameda de churrasco com dez estações de cortes especiais e uma vasta seleção de cervejas geladas, proporcionando entretenimento para toda a família.

"Vai ser uma grande praça de alimentação a céu aberto. As profissionais do churrasco estarão representando vários restaurantes de Fortaleza. Vamos ter, inclusive, um amplo espaço infantil, uma alameda do churrasqueiro com lojas que vendem itens do setor do churrasco e uma grande programação musical. A entrada é gratuita, e todos estão convidados", explica Priscila Façanha, organizadora geral do evento e diretora de projetos da Baladeira

Programa na TV Verdes Mares

A TV Verdes Mares apresentará um novo programa de temporada com quatro episódios, com estreia marcada para este sábado (25), abordando diversas técnicas de churrasco. A exibição acontece aos sábados, logo após o Se Liga, e promete muito conteúdo, música e o tempero perfeito: a felicidade!

Serviço

Evento "Elas Mandam Brasa"

Quando: Sexta-feira (24) das 16h às 22h; sábado e domingo (25 e 26) das 12h às 22h

Local: Estacionamento Lagoa do Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Atrações: Arena infantil, Alameda do Churrasco com expositores, Palco Manda Brasa com shows ao vivo, dez estações de churrasco com uma variedade de cortes especiais

Entrada gratuita.