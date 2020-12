'Eu posso, eu quero e eu consigo', comemora cantora Lexa ao se formar em marketing

Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, conhecida como a cantora Lexa, 25, se formou no curso de marketing. O anúncio foi feita pela própria artista em seu perfil em uma rede social nesta segunda-feira (28).

De beca e com o diploma nas mãos, ela disse estar muito feliz em realizar mais um sonho. "Eu consegui! Feliz demais de realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A educação é o caminho. Obrigada minha família por tudo. Marketing 2020."

A artista não informou em qual instituição de ensino realizou o curso de marketing. Entre os comentários de famosos na publicação estava o de Anitta: "Miga como teve tempo? Genteeeee invejei". Ela também recebeu mensagem de parabéns e apoio de outros artistas, como Ferrugem, Lucas Lucco e da ex-BBB Vanessa Mesquita.

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, também comemorou a conquista do diploma. "Eu não tenho palavras para expressar tudo que eu estou sentindo neste momento. Uma mistura gigantesca de orgulho, alegria, companheirismo no sentido total e completo da palavra mãe."

"Sim, sou mãe de uma filha chamada Léa Cristina que todos conhecem como Lexa aquela que me enche de orgulho e felicidade o meu coração e que influencia seus dois irmãos Isaac e Isa. Tenho certeza que no dia de hoje milhões de brasileiros ficarão felizes por você e com você minha filha!", acrescentou.