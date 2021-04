Estreia da semana, ‘O Auto da Boa Mentira’ diverte ao resgatar 'causos' de Ariano Suassuna

Inventar uma história. Contar uma lorota. Passar um velho "migué". Se valer da lábia e do "queixo" é preocupação até das esferas religiosas. No 171 da vida, o ato de mentir ganhou espaço até nas páginas bíblicas. É oitavo mandamento. Pecado.

Certa vez, Ariano Suassuna (1927–2014) disse não ir com a cara de quem mente para prejudicar os outros. "Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte", corrigiu. O "mentiroso lírico" costuma rondar o universo do dramaturgo paraibano. É tema central da comédia "O Auto da Boa Mentira", que estreia hoje nos cinemas.

Com um elenco recheado, o filme dirigido por José Eduardo Belmonte ("Carcereiros O Filme") conta quatro histórias. Independentes, os episódios são inspirados em depoimentos narrados pelo romancista e poeta. Criador, entre outras obras, do popular "O Auto da Compadecida".

A missão de recriar os testemunhos de Suassuna foi dos roteiristas João Falcão, Tatiana Maciel e Célio Porto. Para dar vida à expressão "mentira tem perna curta", o elenco traz nomes como Leandro Hassum, Cassia Kis, Nanda Costa, Renato Góes, Sérjão Loroza e Jesuíta Barbosa.

"Você já foi à Disney?"

A partir desse filosofar da mentira tão próximo de Suassuna, o longa costura o quanto a arte do embuste é encruada no cotidiano. Aquela invenção básica, sem qualquer pretensão de maldade pode ter consequências incontroláveis. Porém, como fugir da tentação?

"É melhor falar o que as pessoas querem ouvir do que dizer a verdade", diz em certa altura um dos personagens da fita.

"O Auto da Boa Mentira" mostra certa proximidade com o ritmo de uma série televisiva. Apesar do que sugere a arte do cartaz do filme, não existem elementos que remetam a ambientes ditos nordestinos. Pelo contrário, a produção situa as observações de Ariano Suassuna no meio do asfalto.

Tendo como cenário o caos urbano, o filme é despretensioso e tentar falar com todos os públicos. Investe no riso para tratar de tema tão comum ao cotidiano.

Mentiras sinceras

Em quatro rápidas histórias, "O Auto da Boa Mentira" explora os desdobramentos de uma "cascata". No primeiro capítulo, o subgerente de RH Helder (Leandro Hassum) toca uma vida sem graça. Certa ocasião, o sujeito é confundido com um famoso. Inicialmente incomodado, o figura passar a gostar das regalias de se parecer com uma celebridade.

Legenda: Fabiano (Renato Góes) anda desconfiado da genitora (Cássia Kis) Foto: Helena Barreto

Em seguida, "Vidente" coloca as mamães na jogada. Fabiano (Renato Góes) fica intrigado ao saber de um mistério circense envolvendo a mãe (Cássia Kis) e o pai, morto há anos. É quando entra em cena o palhaço Romeu (Jackson Antunes).

O terceiro conto acontece no Vidigal, Rio de Janeiro. Pierce (Chris Mason, de "Pretty Little Liars") é um inglês que gosta de posar de carioca. Porém sua concepção de nativo brasileiro é a do sujeito chegado a contar mentiras para se dar bem. Ele falta ao aniversário do amigo Zeca (Sérjão Loroza).

Legenda: Zeca (Sérjão Loroza) e Pierce (Chris Mason) encaram o traficante que não gosta de mentirosos vivido por Jesuíta Barbosa Foto: Helena Barreto

Para acobertar o vacilo, inventa que foi assaltado. A história do tal roubo chega aos ouvidos do chefe do tráfico (Jesuíta Barbosa). E ele quer detalhes do ocorrido.

A última história brinca com uma frase de Suassuna sobre o preconceito sofrido por quem nunca foi à Disney.

Legenda: Norberto (Luis Miranda) é publicitário famoso, daqueles rodeado de bajuladores (e mentirosos, claro) Foto: Helena Barreto

Nela, a estagiária Lorena (Cacá Ottoni) se sente invisível na empresa de publicidade de Norberto (Luis Miranda), e sonha com o almofadinha metido a intelectual” Felipe (Johnny Massaro). Já ouviu aquela de "bebida e festa de fim de ano da empresa não combinam?". É por aí a trama que encerra a obra.

Conversa com atores

Nanda Costa, Cassia Kis, Renato Góes e Luís Miranda participam de live hoje (29), às 18h, no Instagram da Globo Filmes, uma das coprodutoras do filme “O Auto da Boa Mentira”. O elenco vai contar histórias de bastidores e curiosidades das filmagens.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?