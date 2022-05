Espetáculo 'O Vendedor de Sonhos' ganha apresentação no Cineteatro São Luiz neste sábado (14)

Os fãs de teatro vão poder conferir o espetáculo "O Vendedor de Sonhos" no Cineteatro São Luiz, neste sábado (14). A peça é baseada no best-seller homônimo do escritor Augusto Cury, que traz na bagagem excelentes críticas recebidas em mais de 180 apresentações espalhadas por cerca de 100 cidades.

"A peça não apenas vai levar ao riso intenso, mas também às lágrimas. É um espetáculo que vai impactar profundamente quem a assistir", avalia Augusto Cury, que, ao lado de Cristiane Natale e Erikah Barbin, adaptou o texto para a linguagem do teatro.



No palco, os atores Luiz Amorim e Mateus Carrieri protagonizam a comovente história, sob a direção de Cristiane Natale.

Enredo de "O Vendedor de Sonhos"

A trama narra a história do personagem Júlio César (Mateus Carrieri), que tenta o suicídio e é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o Mestre (Luiz Amorim), que lhe vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história.



Juntos encontram Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça que decide unir-se a eles na missão de vender sonhos e de despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do Vendedor de Sonhos.

Obra de impacto internacional

O livro "O Vendedor de Sonhos" é o romance mais vendido de Augusto Cury — traduzido em mais de 60 idiomas e que também virou filme — e é a primeira obra do autor a receber uma versão teatral.

Serviço

"O Vendedor de Sonhos"

Local: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Data: 14 de maio de 2022 (sábado)

Horário: 19h

Ingressos: R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia) - Plateias Superior e Inferior*

Vendas: Sympla