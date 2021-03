Espetáculo infantil apresenta história de Elis Regina em temporada virtual gratuita

A história de uma garota que enfrentou a opinião alheia em busca da realização do sonho de cantar no rádio deixa a vida real e ganha os palcos com o projeto “Grandes Músicos para Pequenos”. A menina se chama Elis Regina e a trajetória dela chega ao público infantil neste domingo (28) a partir do espetáculo "Pimentinha – Elis Regina para Crianças" no YouTube.

A peça é inspirada nos primeiros passos da cantora como artista. Por meio de Lilica, o espetáculo resgata a história da menina apaixonada por música que faz de tudo para a mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. Mas ao chegar lá, a garota se sente intimidada pelo visual que lhe impõe e, em busca da própria essência, desafia os padrões de beleza.

“Elis foi essa figura de vanguarda, ousada e extremamente sensível no mundo em que viveu. A personalidade dela definiu sua trajetória. Ela assumia suas vontades, seu estilo, seu corte de cabelo, suas roupas etc. Quisemos mostrar que toda mulher é maior do que os julgamentos de uma sociedade ainda machista, que as meninas podem e devem acreditar nos seus sonhos”, conta o diretor do espetáculo, Diego Morais.

Embora seja direcionada ao público infantil, ‘Pimentinha’ também busca tocar os adultos que assistem ao espetáculo para que eles possam contar histórias e cantar junto com as crianças. A ideia é conectar diferentes gerações pela música e reforçar os valores e os laços dentro das famílias, amigos e responsáveis pela educação dos pequenos.

Para isso, o projeto apresenta clássicos da MPB imortalizados por Elis Regina, como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Madalena” e “Como nossos pais”, em arranjos pensados para as novas gerações.

“A criança relaciona o que ouve ao contexto do espetáculo encenado, o acompanhante adulto, com mais experiência e bagagem, compreende a letra no universo do espetáculo, mas também na mensagem que está por trás daquela obra e daquele artista. É muito importante para a gente que o público seja impactado não só pela ficção dos nossos espetáculos, mas saia da sessão impactado pela essência da obra do artista homenageado”, diz.

"Pimentinha – Elis Regina para Crianças" é o sétimo espetáculo do projeto. Além da cantora gaúcha, o grupo também apresentou outros grandes nomes da música brasileira às novas gerações. Antes de Elis, o público já conheceu por meio da peça a obra e trajetória de Luiz Gonzaga, Braguinha, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Raul Seixas.

“Cada geração do nosso público assimila o espetáculo de uma maneira, uns com mais repertório e outros com menos, mas todos aprendem, à sua maneira, um pedaço daquela história. O interessante é que depois o trabalho reverbera para dentro das casas e a troca continua acontecendo. As crianças normalmente sempre pedem para conhecer e ouvir mais do repertório desses artistas”, completa Diego Morais.

Serviço

"Pimentinha – Elis Regina para Crianças"

Domingo (28), a partir das 16h, no YouTube. Gratuito.