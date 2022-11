Escultura em homenagem aos jangadeiros cearenses é exposta no Rio de Janeiro

A coragem e luta dos jangadeiros cearenses continua inspirando o mundo das artes. No Rio de Janeiro, uma escultura com mais de duas toneladas ilumina a história destes bravos nordestinos. Produzida pelo artista pernambucano Jaildo Marinho, a obra "Jangada" pode ser vista em um dos cartões postais da "Cidade Maravilhosa".

Exposta ao público na entrada do bondinho do Pão de Açúcar, a peça foi encomendada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). "Jangada" chega por ocasião do Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle, presidido em 2022 pela corte brasileira.

Para o realizador, em entrevista à coluna Mônica Bergamo, o objetivo de sua criação é "representar ao máximo o Brasil". Produzida em mármore, a peça reúne elementos que remetem à cultura brasileira, como as cores da bandeira nacional e a utilização de madeira pequi.

Mares da cultura

Assim, "Jangada" recupera um precioso capítulo da história nacional. Em 1941, os cearenses Manoel Jacaré, Tatá, Jerônimo e Manuel Preto saíram de Fortaleza com destino ao Rio de Janeiro. Os pescadores usaram a embarcação para reivindicar direitos trabalhistas sob o governo de Getúlio Vargas (1882-1954).

Legenda: O escultor Jaildo Marinho ao lado da criação

Jaildo Marinho levou três meses para concluir a escultura. Após o congresso internacional, "Jangada" será levada de caminhão a Brasília e ficará exposta na sede do TCU. "Jangada" "Jangada" foi feita em forma geométrica, uma marca do trabalho realizado pelo escultor.

Nascido em Santa Maria da Boa Vista, interior de Pernambuco, o artista plástico iniciou a formação em Recife e aperfeiçoou a técnica em Paris, onde vive e trabalha desde 1993. Com produção reconhecida, Jaildo Marinho participa regularmente de exposições coletivas e feiras internacionais por Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos e América Latina.