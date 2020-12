Escritor cearense realiza campanha online para publicar novo trabalho literário

A cena cultural independente, seja qual for a expressão artística inserida, reserva algumas dificuldades para quem trabalha e sobrevive no meio. Um entrave comum enfrentado por artistas, produtoras e grupos é conseguir formas de bancar os custos de uma produção. Para realizar os projetos, o financiamento coletivo online segue como uma estratégia recorrente.

Em 2017, o ilustrador e autor Adams Pinto investiu na popular "vaquinha". Foi assim que o cearense conseguiu publicar o livro de estreia. O romance "Jardim dos Famintos" foi viabilizado com sucesso via plataforma catarse. Uma continuação deste universo está pronta. Mais uma vez, o escritor recorre às colaborações via ferramenta virtual.

A obra "Jardim dos Famintos: Kunkalla" dá prosseguimento à saga dos personagens apresentados três anos atrás. Adams Pinto realiza campanha até 14 de janeiro. Além do segundo volume, o autor fará uma reimpressão do primeiro livro. Uma oportunidade para apoiar realizadores nordestinos em início de carreira.

A experiência positiva com o financiamento em 2017 tranquilizou o autor quanto às possibilidades de autopublicação. "Entendi que não existe mais a necessidade de se estar atrelado a uma editora quando você tem um largo alcance nas redes sociais. Entretanto, tendo em vista que em 2020 o mundo mudou, as prioridades mudaram e o poder aquisitivo está instável, tive que realizar a campanha em uma modalidade mais flexível e reaprender a utilizar ferramentas de mídia para atrair engajamento de velhos e novos leitores", descreve Adams Pinto.

Legenda: Segundo romance de Adams começou a ser produzido no fim de 2018 Foto: Adams Pinto

O segundo volume, situa o entrevistado, foi surgindo de forma bem orgânica. Criar literatura é uma forma de refletir os dilemas do contemporâneo. "Iniciei a escrita ainda em 2018. Naquele período turvo da nossa história moderna, em que o comportamento opressor gradativamente virou tendência e foi naturalizado, principalmente entre os jovens. Fato que me causou certa estranheza, já que cresci em um cenário onde a rebeldia juvenil confrontava 'a máquina', fosse por meio de música, do audiovisual etc", situa o autor.

Apoio

Para quem já acompanha o universo de "Jardim dos Famintos" ou quer iniciar mergulho na leitura da obra, o valor doado cabe em diferentes bolsos. A partir de R$ 18, por exemplo, o apoiador já leva para casa o e-book (arquivos digitais) de "Jardim dos Famintos" (2017) e "Jardim dos Famintos: Kunkalla". Quem contribuir acima de R$ 40 já garante a versão impressa da obra. O apoiador terá direito a recompensas pontuais, que incluem camisa, pôster e até a chance de "virar um personagem". É quando o fã recebe uma arte digital sua como um personagem ambientado no universo de "Jardim dos Famintos".

No seu segundo romance, Adams Pinto nos apresenta Kunkalla, a fagulha de esperança em meio à escuridão. O enredo produzido dá sequência à jornada de um grupo de mascarados que desperta em uma terra desconhecida, cujo mero contato com sangue traz à tona desejos primitivos e também canibais.

Continuidade

Neste novo momento, misteriosas criaturas surgem do céu. O episódio é batizado de a "Grande Praga". O fenômeno corrompeu o ciclo natural da vida na Terra e depois disso nada continuou como era antes. Estes seres atacam nos escombros das cidades e massacram tudo o que encontram pela frente.

Cruzando fantasia e elementos do horror, Adams Pinto argumenta que a pandemia da Covid-19 ampliou o olhar ácido em torno da sociedade. No entanto, a obra literária "Jardim dos Famintos: Kunkalla" permite-se a debater as possibilidades de um mundo menos perverso.

"Há uma aura de desolação que está impregnada nas páginas do meu romance, assim como a presença das bestas violentas e idiotizadas que se espelham no mundo real. Porém, as mesmas linhas também carregam a esperança em um protagonismo feminino e contundente, necessário para balancear essa energia", aponta o autor.

Nesse cenário devastado e praticamente inabitável, os personagens criados por Adams Pinto lutam para impedir o extermínio da humanidade. É quando os cultistas mascarados da Ordem dos Arautos emergem novamente das sombras para caçar os invasores, ainda que isso os leve de volta ao Jardim dos Famintos.

"Acredito que o financiamento coletivo é um excelente modo de se revelar artisticamente para um grande número de pessoas e construir uma assinatura, sem a obrigatoriedade de passar pelo crivo de uma curadoria. Espero mais uma vez atingir o sucesso conquistado na primeira campanha", finaliza o cearense Adams Pinto.

Serviço

Financiamento coletivo do livro "Jardim dos Famintos: Kunkalla", do cearense Adams Pinto. Até 14 de janeiro nesse site

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?