Escrever metas para o próximo ano funciona? Veja dicas para traçar planos e cumpri-los

É cultural que o fim de ano simbolize uma época para repensar sobre o que passou e traçar metas para realizar nos próximos meses. O que aprendemos e o que queremos construir? O Diário do Nordeste conversou com uma psicóloga sobre os atos de 'traçar e alcançar metas'.

Érica Bandeira Machado, psicóloga clínica, alerta para o momento de "estar envolvido em uma atmosfera quase mágica" e "querer compensar as frustrações traçando um monte de novas metas". Para a especialista, a principal dica sobre como traçar metas para o ano que se inicia é "olhe para você". Na sequência, definir prioridades e manter o foco são passos importantes.

"Busque conexão primeiramente com o que faz sentido para você e, depois, veja alguns passos práticos para realizar, mas nada tirânico. A sensação de estarmos conosco em amor incondicional, seja errando ou acertando, é de plenitude, essa mesma plenitude que, como baratas tontas, vivemos buscando em coisas e pessoas e parece que não encontramos, dando de cara de novo com a frustração, que será novamente compensada com o mesmo círculo vicioso de “agora, vai!”, disse a psicóloga.

Érica Bandeira Machado Psicóloga clínica "Vamos em busca de autenticidade, de respeitar nosso ritmo e do entendimento de que até mesmo um fracasso aqui e ali contribui para o nosso avanço"

Érica lembra que traçar metas precisa estar relacionado com autorrealização: "é como se nosso psiquismo fosse estruturado para procurar sentido. Dito isso, nós vamos construindo a vida fazendo balanços, reflexões, desapegos, avanços de todo tipo: a casa própria, o carro do ano, a viagem dos sonhos, o casamento, mais um filho, e assim vai".

"Temos a dádiva de nos realizarmos, mas um adendo é necessário: todas essas metas têm a ver, de fato, com a nossa auto realização, ou estamos cumprindo metas que nos disseram para cumprir, como promessas de felicidade? A real pergunta é: estamos nos incluindo na nossa própria vida?", questiona a psicóloga.

Aprender a apreciar o processo de viver, mais que o resultado, é o desafio. O fluxo de honestidade e confiança para concretizar cada passo é essencial na caminhada. "Esse é o único tipo de conquista que se sustenta com o tempo, porque é fruto de real transformação, de um olhar honesto e responsável para com nós mesmos e nossas vidas", acrescenta a psicóloga.