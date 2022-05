Erasmo Carlos retorna aos palcos em show de homenagem à Jovem Guarda

Após uma longa parada nos shows, por conta da pandemia do coronavírus, o cantor Erasmo Carlos voltou aos palcos em show, na noite deste domingo (8). O eterno "Tremendão" se apresentou em uma casa de shows que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em homenagem à Jovem Guarda.

"Ainda radiante pelo dia mais do que especial que eu e minha banda vivemos ontem no palco do Qualistage no Rio de Janeiro. Estar no palco, no dia das mães foi muito emocionante, ainda mais com o gigante carinho com este gigante gentil aqui. Obrigado Rio de Janeiro! Que Onda, que Festa de Arromba!", declarou o cantor no Instagram.

Assista:

Na apresentação, o cantor cantos hits de mais de 50 anos que fizeram parte do repertório.

Erasmo Carlos também se emocionou ao relatar sua superação de saúde depois que ficou internado por oito dias, em meados de agosto de 2021, quando contraiu a Covid-19.