Erasmo Carlos está sem febre, com respiração ofegante, mas evoluindo bem, informa equipe do cantor

O cantor Erasmo Carlos, 80, internado na terça-feira (31) para seguir o tratamento da Covid-19, segue em observação e recebendo os devidos cuidados médicos. Ao jornal Extra, a equipe do artista informou que ele está sem febre, com respiração ofegante, mas evoluindo bem.

De acordo com os funcionários de Erasmo Carlos, a hospitalização se deu para que ele ficasse ao alcance da equipe médica caso surgisse alguma necessidade.

"Essas 48 horas são preocupantes, pra gente ficar orando mesmo, porque essa doença é fogo, pode de uma hora para outra tomar conta. Mas está tudo sob controle, ele está sem febre, está bem. Tudo dentro do esperado. Sem maiores preocupações", comunicou.

O cantor começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 na semana passada, e cumpriu isolamento social.

Agora, segundo a equipe, o artista está um pouco ofegante, o que também era esperado, já que a doença afeta o sistema respiratório, e ele fumou por muitos anos.

Vacinação

Erasmo Carlos recebeu a segunda dose da vacina da AstraZeneca, contra a Covid-19, no fim de maio, uma semana antes de completar 80 anos.

Perto de fazer oito décadas de vida, ele contou ao jornal Extra que tinha se curado de um câncer no fígado, descoberto há quatro anos.

Redução de riscos

Vale salientar que nenhum tipo de imunizante oferece 100% de proteção contra a doença causada pelo coronavírus ou qualquer outra enfermidade (no caso de outros imunobiológicos disponíveis). No entanto, reduzem o risco de infecção, internação e morte, principalmente depois do ciclo completo (com todas as doses necessárias).

Mesmo que a probabilidade de infecção depois de tomar o imunizante seja pequena, é importante ressaltar que quando mais a Covid-19 estiver circulando, maior é o risco de contágio pela doença. Por isso há a necessidade de o maior número de pessoas aderirem à cobertura vacinal.

Diagnóstico positivo

Em um vídeo divulgado nas redes sociais na quinta-feira (26), o artista anunciou que testou positivo para a Covid-19.

Na ocasião, ele afirmou que estava cumprindo todas as medidas sanitárias e de isolamento social, e disse que já recebeu as duas doses de vacina contra a doença. "Peço pra que todos torçam pra passar rápido".

Na legenda da publicação, o cantor escreveu: "Vacina urgente para todos!!! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim".

Assista ao vídeo:

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?